Weyhe-Kirchweyhe. Lange Zeit mussten sich die Theaterliebhaber in Geduld üben. Jetzt haben das lange Warten und die Ungewissheit ein Ende: Am Freitag, 4. September, geht im Weyher Theater der Vorhang wieder auf und die neue Spielzeit kann (fast) wie geplant über die Bühne gehen.

„Jetzt haben wir endlich grünes Licht vom Landkreis Diepholz und den zuständigen Behörden bekommen, die unser detailliertes Hygiene- und Sicherheitskonzept zuvor sorgfältig geprüft haben“, teilte Geschäftsführer Heinz-Hermann Kuhlmann kürzlich mit. Das Wichtigste vorab: Das Ensemble darf wieder vor komplett besetztem Theatersaal mit 313 Sitzplätzen spielen. Dazu werden umfassende Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen für die Besucher vorhanden sein. „Durch unsere Klima- und Lüftungsanlage findet ein permanenter Luftaustausch mit reiner Außenluft statt“, berichtet er. Wie in allen öffentlichen Einrichtungen gilt derzeit auch im Weyher Theater die Maskenpflicht.

Am Spielplan getüftelt

Zuletzt haben Intendant Kay Kruppa und Dramaturg Frank Pinkus mehrfach über dem aktuellen Spielplan getüftelt, der schon vor der coronabedingten Zwangspause so gut wie fertiggestellt war. Jetzt konnten sie ihm endgültig den letzten Feinschliff verpassen. „Neben neuen Stücken wollten wir schließlich auch die ausgefallenen Vorstellungen berücksichtigen“, kündigte die künstlerische Leitung schon im Vorfeld an. Nun können sich die Theaterbesucher endlich über das fertige Werk freuen. Für alle, die sich in dieser Zeit besonders nach Optimismus, positiver Stimmung und bester Unterhaltung sehnen, verspricht die aktuelle Spielzeit vielfältige und musikalische Komödien.

Den Anfang macht die Musical-Komödie „Nicht nur Träume können fliegen“ von Frank Pinkus, die eigentlich kurz vor dem Lockdown Premiere feiern sollte. Diese findet am Freitag, 4. September, statt. Das musikalische Bühnenstück erzählt die romantische Geschichte von Maria und Emil, die beide zu schüchtern sind, um den entscheidenden Schritt aufeinander zuzugehen.

Am 9. Oktober folgt mit „Seitenspringer“ das nächste Bühnenstück aus der Feder von Frank Pinkus und Kay Kruppa. Ort der Handlung ist eine zum Erotik-Hotel umfunktionierte Pension – ein Etablissement speziell für den Seitensprung zwischendurch. „Zu dumm nur, wenn sich die Paare alle unter dem gleichen Nachnamen tarnen und zudem der eigentliche Ehepartner mit der gleichen Absicht dort aufkreuzt“, heißt es in der Ankündigung zu der Verwechslungsfarce, die unter der Regie von Thorsten Hamer uraufgeführt wird.

Die Vorweihnachtszeit gehört daraufhin traditionell den jüngsten Zuschauern. Wie bereits berichtet, steht als diesjähriges Weihnachtsmärchen die Geschichte von „Urmel aus dem Eis“ von Max Kruse in der Fassung von Frank Pinkus auf dem Plan. Ab 26. November erleben Jung und Alt, wie das Urzeitwesen Urmel auf der Insel Titiwu bei Professor Habakuk und seinen sprechenden Tieren Ping, Wawa, Wutz und dem Seele-Fant landet und von ihnen vor dem jagenden König Pumponell beschützt werden muss.

Bei der ersten Premiere im kommenden Jahr am 29. Januar können sich die Besucher auf einen ungewöhnlichen Roadtrip in Richtung Italien freuen. „Die Reise“ von Frank Pinkus und Kay Kruppa handelt von zwei ziemlich verfeindeten Brüdern, die sich auf Wunsch ihres verstorbenen jüngeren Bruders gemeinsam auf eine lange geplante Radtour zum Gardasee begeben. Auf diesem herausfordernden Trip, der am Ende beide wieder zueinander führt, begegnen sie seltsamen Typen und werden von live gesungenen Songs, die im Original unter anderem von Udo Lindenberg, Max Giesinger und Johannes Oerding sind, begleitet.

Ebenfalls musikalisch wird es ab 19. März in der Komödie „Bella Italia“ von Antonio Fratelli, die die Besucher in das italienische Dorf Amoregrande entführt. Dort herrscht Männermangel – sehr zur Freude des alternden Machos Mario, der sich für ziemlich unwiderstehlich hält. Die Komödie von Frank Pinkus lebt von schnellen Dialogen und live gesungenen italienischen Hits wie „Azzurro“ und „Felicita“.

Den Abschluss des Abendspielplans bildet Kay Kruppas Inszenierung von Mats Krämers Komödie „Männer allein zu Haus“, die ursprünglich Ende der vergangenen Spielzeit laufen sollte. Nun können die Theaterbesucher ab 7. Mai 2021 auf der Bühne sehen, wie das Männerwochenende, das Jans Freunde anlässlich seines 40. Geburtstag geplant haben, aufgrund seiner Midlife-Crisis in einem Chaos zu enden droht.

Neben den genannten Abo-Aufführungen bleiben auch weiterhin die beliebten Heinz Erhardt-Abende „Nachdem ich mir hier versammelt habe“ und „Ich, Heinz Erhardt – Für immer ein Schelm“ im Programm. Dazu feiert am 29. März 2021 mit „Kein Schwein ruft mich an“ ein weiteres Weyher Theater Extra im Shakespeares Theater-Pub Premiere. An diesem Abend präsentiert Marco Linke klassische Lieder von den Comedian Harmonists bis Max Raabe.

Open-Air-Produktion in 2021

Dazu hat die künstlerische Leitung zum Abschluss der Spielzeit noch ein besonderes Highlight in petto: Ab 2. Juli 2021 soll der Weyher Marktplatz mit der neuen musikalischen Open-Air-Produktion „Sonne, Strand und Sylt“ seit langem wieder zur Theaterkulisse umfunktioniert werden. „Weitere Infos zu diesen besonderen Vorführungen unter freiem Himmel folgen zu einem späteren Zeitpunkt“, kündigt Pressesprecher Marc Gelhart an.

Der Vorverkauf für die unterschiedlichen Abonnements läuft bereits. Karten für die beiden nachzuholenden Produktionen behalten ihre Gültigkeit. Die Inhaber werden derzeit über die Ersatztermine informiert. Tickets für die einzelnen Produktionen des neuen Spielplans sind ab Montag, 10. August, im freien Verkauf an der Theaterkasse, per Telefon unter 0 42 03 / 4 39 00 sowie online auf www.weyhertheater.de erhältlich.