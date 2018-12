Die Stuhrer Politik sprach sich für kürzere Betreuungszeiten aus. (Björn Hake)

Stuhr. So voll war der Saal lange nicht mehr bei einer Ausschusssitzung in Stuhr. „Das erlebe ich zum ersten Mal“, konstatierte auch der Vorsitzende des Ausschusses für Jugend, Freizeit und Kultur, Peter Strohmeyer (SPD), am Dienstagabend mit Blick auf die dicht gefüllten Reihen im Zuschauerraum, wo sich zumeist Eltern befanden. Das einzige Thema auf er Agenda hatte Strahlkraft. Ging es doch um nichts weniger als um das neue Entwicklungskonzept für die Kindertagesstätten. Vor allem die darin angedachte Kürzung der Betreuungszeiten hatte schon im Vorfeld für Diskussionen gesorgt. Und das sollte sich am Dienstag auch nicht ändern.

Zunächst präsentierte Ulrich Richter, allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, die Historie des Konzepts, die mit einem Ratsbeschluss aus dem Dezember 2016 beginnt. Damals habe man Probleme gehabt, die Betreuung in den Randzeiten zu gewährleisten, sagte Richter. Deswegen sollte das vorhandene Angebot der Betreuung auf den Prüfstand gestellt werden. „Ganz bewusst ohne Denkverbote“, so Richter. Durch den Bau und die Vergabe der Trägerschaft der Kita in Neukrug sei die Aufstellung des Konzepts allerdings erst im Frühsommer 2018 wieder zur obersten Priorität geworden.

Eine Arbeitsgruppe unter externer Anleitung traf sich an vier Terminen, um über die neuen Grundlagen zu diskutieren. Mit dabei: Vertreter aus Politik, Verwaltung, Kita-Leitungen, Elternvertreter, der Personalrat und die Gleichstellungsbeauftragte. Am 27. November wurde das Ergebnis den Kita-Leitungen und dem Gemeindeelternrat vorgestellt.

Drei Zielgruppen sollen im Zentrum des Konzepts stehen: Kinder sollen eine gute pädagogische Betreuung sowie „familienergänzende“ Erziehung in den Kitas bekommen, erläuterte Detlev Gellert, Leiter des Fachbereichs Bildung, Soziales und Freizeit. Für die Eltern seien eine verlässliche Betreuung sowie eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf sicherzustellen. Auf der Seite der Erzieher müssten gute Bedingungen für ihre Arbeit geschaffen werden. Dazu gehörte nicht nur die Entlohnung, sondern auch die persönliche Zufriedenheit, betonte Gellert. Daraus müsse ein Kompromiss gefunden werden.

„Wir haben für alle überall alles angeboten. Jetzt haben wir ein anderes Ziel“, sagte Gellert über das neue Konzept. So sollen die Angebote und die personelle Ausstattung der Einrichtungen so angepasst werden, dass eine verlässliche Betreuung, die auch Bildung und Erziehung ermöglicht, möglich ist. „Das ist ein Paradigmenwechsel“, so Gellert weiter. Dies sei nötig, um das System aufrechtzuerhalten. So würden im Bereich des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz bereits jetzt 43 Krippen- und 33 Kindergarten-Plätze fehlen. Im Jahr 2022/2023 seien nach jetzigen Stand 144 Plätze vakant, so Gellert. Ziel sei es, ein „ausreichend gutes und bedarfsgerechtes Angebot für alle anzubieten“.

Kerstin Frohburg, Fachdienstleiterin für Bildung, Jugend und Sport, berichtete über die konkreten Vorhaben. „Die Maßnahmen des Konzepts sind ein Kompromiss“, schickte sie vorweg. Kernpunkte sind die Anpassung der Betreuungszeit an das Schema 8 bis 12 Uhr, 8 bis 14 Uhr und 8 bis 16 Uhr. Einen Frühdienst soll es ab 7/7.30 Uhr geben, einen Spätdienst von 14 bis 15 Uhr. In der Krippe wird die Betreuungszeit auf acht Stunden begrenzt, im Kindergarten auf neun Stunden. Aus „pädagogischen Gründen“, so Frohburg.

Die Betreuungszeit soll montags bis donnerstags um 16 Uhr und freitags um 15 Uhr enden. Diese Zeiten seien aus den Erfahrungen in den Kitas entstanden, so Frohburg. „Viele Kinder werden früher abgeholt“, sagte sie. So seien „nur noch einzelne Kinder“ in den Sonderzeiten bis 17 Uhr. Außerdem soll die Berufstätigkeit der Eltern neu definiert werden. Anspruch auf eine längere Betreuung ab 12 Uhr haben dann Eltern mit mindestens 15 Wochenarbeitsstunden an drei Betreuungstagen, ab 14 Uhr Eltern mit 25 Stunden.

Zu einem späteren Zeitpunkt sollen dann die Nachmittagsgruppen abgeschafft, einige Standorte, die nicht dafür geeignet sind, von der Ganztagsbetreuung ausgeschlossen und andere Standorte zu „Häusern der Familie“ mit verbessertem Beratungsangebot weiterentwickelt werden.

Für das Kita-Jahr 2019/2020 wurden zwei Übergangsregelungen präsentiert: Zwar solle das neue Ende der Betreuungszeit beibehalten werden. Über einen Bestandsschutz würden aber Eltern, die nach der neuen Rechnung aus der Berufstätigkeit fielen, zunächst für ein Jahr ihren Anspruch behalten. Eine Härtefallregelung hingegen würde vorsehen, dass die freien Plätze nach der Arbeitszeit vergeben werden.

Um die Verlässlichkeit des neuen Angebots weiter zu steigern, soll zunächst der Vertretungspool der Erzieher um 16 Stellen aufgestockt werden. Weitere 19 Stellen sollen durch den Einsatz von Drittkräften in den Ganztagsgruppen geschaffen werden, außerdem sollen durch die Erhöhung der Verfügungszeit sieben Stellen geschaffen werden. Dafür sollen rund 2,33 Millionen Euro aufgewendet werden, so Frohburg. Um genügend Plätze zu schaffen, sollen Gruppenräume an drei Kitas angebaut werden, auch der Neubau von zwei Kitas mit je fünf Gruppen sei nötig, erklärte sie weiter. Dazu seien Summen von 8,6 Millionen beziehungsweise 9,2 Millionen Euro nötig. Hinzu kämen 900 000 Euro Betriebskosten pro zusätzlicher Kita.

Nach der Präsentation des Konzepts hatten die Eltern das Wort. Und die machten ihrem Unmut Luft. „Wenn sie die Schlusszeiten ändern, kann es durchaus sein, dass einige ihre Arbeitsplätze verlieren“, befürchtet eine Mutter. Für sie seien die jetzigen Zeiten schon eine „Herausforderung“. Andere Eltern monierten die strikte Trennung bei der neuen Arbeitszeitdefinition. Eine Arbeitszeit von 24 Stunden an drei Tagen sei leicht erreicht, trotzdem sei sie dann von der verlängerten Betreuungszeit ausgeschlossen, sagte eine Mutter. „Die Differenzierung ist ein Problem“, sagte eine weitere Mutter.

Eine andere Mutter berichtet von ihrer Situation: So habe sie zwei Kinder in zwei verschiedenen Einrichtungen. Um 14 Uhr müsse sie dann gehetzt versuchen, die Kinder abzuholen. „Das bereitet Existenzängste“, sagte sie. Andere führten die hohe Verkehrsbelastung rund um Bremen und Stuhrs ins Feld, die eine eingeschränkte Betreuungszeit unmöglich machten.

Auch die von der Verwaltung hervorgehobene Transparenz des Verfahrens wurde kritisiert. „Das ist keine Bürgerbeteiligung“, echauffierte sich ein Zuhörer. Ein weiterer Kritikpunkt war auch die Kurzfristigkeit der Konzeptpräsentation. So beklagte ein Vater, dass so knapp eine Absprache mit den jeweiligen Arbeitgebern unrealistisch wäre.

Christina Knudsen, Leiterin der Kita Jahnstraße, meldete sich ebenfalls zu Wort. So machten sie die Aussagen „betroffen“. Allerdings berichtete sie auch aus dem Alltag in der Kita, dass der Spätdienst freitags teilweise nur von einem Kind genutzt wird, alle anderen Kinder würden vorher abgeholt. „Das ist kein kindgerechtes Angebot“, sagte sie. „Ich kann die Probleme meiner Eltern verstehen“, sagte auch Ingrid Weihrauch, Leiterin der Kita Seckenhausen. Sie betonte aber auch die Personalprobleme, unter denen die Kitas leiden: „Es funktioniert nur, weil alle Kolleginnen überher arbeiten.“

Nach all der Kritik stellte Ulrich Richter noch einmal die Hintergründe des Konzepts klar: „Wir können das Angebot in der derzeitigen Form nicht aufrecht erhalten.“ Ansonsten würde es in den nächsten Jahren „kollabieren“. Auch durch kreative Vorhaben wie Werbespots im Radio oder die Anwerbung von spanischen Erzieherinnen konnten die nötigen Stellen nicht besetzt werden. Die Gemeinde nehme nun 2,33 Millionen Euro in die Hand, um „das System verlässlich zu machen“. Durch die geplante dritte Kraft in den Ganztagsgruppen steige die Qualität. „Das hat in der Region noch niemand“, befand er.

Detlev Gellert betonte, dass der Kern des Konzepts nicht die Kürzung der Betreuungszeiten sei. Davon seien insgesamt 39 Kindergartenkinder und neun Krippenkinder betroffen. Die Eltern hätten 18 Monate Zeit, sich auf die Veränderung einzustellen. Auch wenn er die individuelle Betroffenheit verstehen könne, so mussten die drei Gruppen Kinder, Eltern und Beschäftigte auf einen Nenner gebracht werden.

Jörg Wydra (Besser) hielt die Kürzung der Betreuung für „fragwürdig“. Zwar stelle seine Fraktion das Konzept in Gänze nicht infrage, jedoch werde er sich enthalten. Finn Erik Kortkamp (CDU) betonte, dass die Besser-Fraktion an keinem der vier Sitzungen der Arbeitsgruppe teilgenommen hat. „Das finde ich eine Unverschämtheit.“ Zum Konzept meinte er: „Bei den Zeiten machen wir einen kleinen Rückschritt, aber wir können es nicht leisten, was wir anbieten.“ Ähnlich sah es auch Dennis True (SPD). Der Rückschritt solle eher „eine Perspektive bieten für die Erzieher“. „Es ist ein Kompromiss, den man schließen muss“, sagte auch Alexander Carapinha Hesse (FDP).

Der Ausschuss empfahl das Konzept bei einer Enthaltung von Besser. Einstimmig sprach er sich für den Bestandsschutz aus. Alle Entscheidungen stehen unter Vorbehalt, denn der Gemeinderat debattierte am Mittwochabend ebenfalls über das Thema. Ein Bericht darüber folgt.