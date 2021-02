18 Verstöße gegen die zulässigen Geschwindigkeiten hat die Autobahnpolizei Ahlhorn am Wochenende auf der A 1 registriert (Symbolbild). (Björn Hake)

Insgesamt 18 Geschwindigkeitsüberschreitungen haben Mitarbeiter der Autobahnpolizei Ahlhorn am Wochenende auf der Autobahn 1 festgestellt. Sie waren dabei mit einem zivilen Streifenwagen unterwegs, der mit einem Videosystem ausgestattet ist, um festgestellte Verstöße per Video dokumentieren zu können. Kontrolliert wurde nach Mitteilung der Autobahnpolizei in beide Fahrtrichtungen von der Anschlussstelle Holdorf bis zur Anschlussstelle Bremen-Brinkum. Dabei waren insgesamt 18 Fahrer zu schnell unterwegs. 13 von ihnen überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit derart, dass sie neben einem Bußgeld auch noch ein Fahrverbot von mehreren Monaten erwartet. Ein Autofahrer war bei erlaubten 130 mit 184 Kilometern pro Stunde unterwegs. Bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 Kilometern pro Stunde fuhr ein anderer Verkehrsteilnehmer sogar 157, heißt es weiter.

Neben Geschwindigkeitsverstößen kontrollierten die Beamten zusätzlich drei Fahrer, die das Überholverbot ignorierten. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer verstieß gegen das Rechtsfahrgebot. Gegen alle Betroffenen sind laut Polizei Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden, die größtenteils hohe Bußgelder nach sich ziehen.