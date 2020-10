Stärkere Kontrollen in der Steller Heide sind fürs Erste vom Tisch. (Vasil Dinev)

Stuhr-Groß Mackenstedt. Verstärkte Kontrollen in der gesamten Steller Heide in Groß Mackenstedt wird es erst einmal nicht geben. Die Grünen-Fraktion war am Dienstag mit ihrem Vorschlag im Ausschuss für Verkehr, Ordnung und Soziales bei Stimmengleichheit und einer Enthaltung gescheitert. Die Leinenpflicht gilt zur Brut- und Setzzeit für das gesamte Gelände und auch für die Freilauffläche für Hunde, wird aber beider Orts von vielen Hundehaltern nicht eingehalten, moniert die Grünen-Fraktion.

In ihrem Namen schilderte Bernhard Helmerichs in der Sitzung, dass die Steller Heide mittlerweile viel von auswärtigen Hundebesitzern genutzt werde. Außerdem werde im Sommer in dem Wald gegrillt und geraucht, Helmerichs berichtete von Anfeindungen. Hinweisschilder seien überdies wiederholt zerstört worden. „Wenn wir keine Kontrolle haben, sind wir auf verlorenem Posten“, sagte er. Es sei abzuwägen, ob die Freilauffläche weiter gewünscht ist oder ob sie abgeschafft werden müsse. In ihrem Antrag hatte die Grünen-Fraktion vorgeschlagen, das Ordnungsamt der Gemeinde im gesamten Gebiet kontrollieren zu lassen oder gegebenenfalls einen Sicherheitsdienst zu beauftragen. In jedem Fall aber solle „eine robuste Ansprache“ erfolgen. In ihrer Sitzungsvorlage hatte die Gemeinde klar gemacht, dass sie kein Personal für eine Kontrolle abstellen könne. Im Wahljahr 2021 werde es anderweitig gebraucht, außerdem führte die Verwaltung Kostengründe an (wir berichteten).

Ronald Pöhls (CDU) bezifferte das zu verlangende Bußgeld bei Verletzung der Leinenpflicht auf 30 bis 100 Euro. Nur das Ordnungsamt und die Polizei hätten die Befugnis, Verstöße zu ahnden, bei einem Sicherheitsdienst bliebe es bei Zurechtweisungen. Er schlug vor, zusätzliche Hinweisschilder aufzustellen, Kontrollen durchzuführen und Bußgelder auszusprechen: „Das spricht sich unter Hundebesitzern ganz schnell herum.“ Immerhin habe es zehn Jahre keine Kontrollen gegeben.

Von Beschwerden der Anwohner berichtete Jürgen Timm (FDP). Teilweise parken Spaziergänger an der Buswendeschleife Am Großen Heerweg. Ingo Merkel (SPD) wohnt in der Nähe der Steller Heide und bestätigte, dass 70 bis 80 Prozent der Kennzeichen auf dem Parkplatz aus der Umgebung kommen, Delmenhorst und Bremen etwa. „Das wird man nicht verhindern können“, sagte er. Er wisse, dass die Polizei an der Steller Heide sehr wohl kontrolliert und er habe beobachtet, wie Bußgeld verlangt worden ist. Er könne sich damit anfreunden, auch jemanden ohne Befugnisse auf Streife zu schicken. „Wenn der Streit eskaliert, dann muss die Polizei erscheinen. Die hat die Befugnisse.“

Gerd-Wilhelm Bode (Besser) wunderte sich, dass der Vorschlag ausgerechnet von den Grünen gekommen war, die zur Not gar eine Schließung der Freifläche in Kauf nehmen würden. „Wir sollten uns davon lösen, in eine Kontrollgesellschaft zu geraten“, sagte er. Wenn die Polizei dort ohnehin kontrolliere, sei das gut, aber: „Man darf den Hunden ihr Refugium nicht nehmen“. Helmerichs machte daraufhin klar, dass es seiner Fraktion darum gehe, die Freilauffläche zu erhalten, nur müsse sich eine Verbesserung einstellen. Er blieb dabei, jemanden zu beauftragen: „Wenn das nicht funktioniert, dann ist das Experiment als gescheitert anzusehen.“ Es könne nicht sein, dass Anwohner der Steller Heide nach Warwe zum Spazierengehen ausweichen.