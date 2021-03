Noch vor wenigen Monaten sah es danach aus, dass die Freizeitwelt Dreye Geschichte ist. Doch nun wagt der Familienbetrieb unter dem Namen Paddy's Flohmarkthalle einen Neustart. Viele Kunden hätten die Schließung der Freizeitwelt bedauert, erklärt Seniorchef Hermann Tuchscheerer. Das Kundenecho sei so groß gewesen, dass die Familie beschloss, „in kleinerem Rahmen mit schlankem Kostenapparat“ weiterzumachen. Vor allem bei beratungsintensiven Spezialwaren für den Wohnmobil- und Wohnwagenausbau wurde das Angebot drastisch reduziert, die Auswahl an Gartenmöbeln und Campingzubehör ist aber nach wie vor riesig.

Hermann Tuchscheerer freut sich, dass nicht nur sein Sohn Michael Tuchscheerer mit im Betrieb tätig ist, sondern mit seinem Enkel Timo Tuchscheerer mittlerweile auch die dritte Generation. Gegründet hat der heute 79-Jährige die Freizeitwelt 1988 quasi aus dem eigenen Bedarf heraus. Er hatte sich einen ausrangierten Dodenhof-Möbeltransporter gekauft und wollte den zum Wohnmobil umbauen. „Ich hatte dann eines der ersten Wohnmobile, in die ein Mini hinten rein passte“, erinnert sich Hermann Tuchscheerer. Den Transporter zum Wohnmobil mit integrierter Garage für den Mini umzugestalten, war aber gar nicht so einfach. Viele der dafür nötigen Teile waren schwer zu bekommen. Das wollte Hermann Tuchscheerer ändern.

1988 begann er mit dem Aufbau des Unternehmens, 1990 wurde die Freizeitwelt am heutigen Standort auf dem 16.000 Quadratmeter großen Gelände an der Mittelwendung eröffnet. „Unser Einzugsgebiet war riesig, die Kunden kamen aus einem Umkreis von bis zu 500 Kilometern“, berichtet der Seniorchef. Zuletzt sei das Einzugsgebiet laut Timo Tuchscheerer etwas kleiner geworden, aber umfasse immer noch den ganzen Norden. Zum Sortiment zählte aber nicht nur alles, was zum Ausbau eines Wohnmobils oder Wohnwagens nötig war, sondern auch Camping- und Gartenausstattung.

Das Gelände an der Mittelwendung ist 16.000 Quadratmeter groß, auf einem Großteil davon haben die Tuchscheerers Gartenmöbel ausgestellt. (TAMMO ERNST)

Vor zehn Jahren übergab Hermann Tuchscheerer die Geschäfte an seinen Sohn, er selbst war auf dem hinteren Teil des Geländes aber mit Paddy's Flohmarkthalle vertreten - nun gibt der Sonderpostenmarkt dem Nachfolgeunternehmen der Freizeitwelt seinen Namen. Dass sie die Freizeitwelt aufgeben mussten, hat für die Tuchscheerers vor allem mit der Konkurrenz im Internet zu tun. „Der Internethandel hat uns überrollt“, blickt Hermann Tuchscheerer auf die vergangenen Jahre zurück. Zunehmend sei es frustrierend gewesen, wenn Kunden sich im Geschäft zwar beraten ließen, man aber schon gemerkt habe, dass sie den Kauf dann im Internet tätigen würden, weil das Produkt dort günstiger angeboten wurde.

Dazu komme, dass bei vielen Wohnmobilen und -wagen gar kein Ausbau mehr nötig ist, da sie von den Nutzern schon komplett nach ihren Wünschen ausgestattet gekauft werden. „Heute sind Gartenmöbel und Campingartikel unser Standbein“, sagt Timo Tuchscheerer.

Für den Neustart haben sich die Tuchscheerers deshalb entschlossen, einen Großteil der technischen Ausstattung künftig nicht mehr anzubieten. „Die teuren Sachen gibt es bei uns nicht mehr“, erklärt Hermann Tuchscheerer und meint damit zum Beispiel Kühlschränke für den Wohnmobilausbau. Dazu ist das Team verkleinert worden: Zwölf Mitarbeiter waren es bei der Freizeitwelt, jetzt sind es vier. „Außerdem arbeiten wir mit reduzierten Öffnungszeiten“, erzählt der 79-Jährige. Durch die Corona-Kontaktbeschränkungen ist im Moment ohnehin nur ein Einkauf mit vorheriger Anmeldung per E-Mail oder direkt vor Ort möglich.

Ganz ist die technische Ausstattung für Wohnmobile und -wagen nicht aus dem Sortiment verschwunden. Kleine Teile gibt es nach wie vor. (TAMMO ERNST)

„Mal sehen, wo uns das Jahr noch hinführt“, blickt Timo Tuchscheerer mit Blick auf die Corona-Pandemie in die Zukunft. Eigentlich würde im April die Saison beginnen und vor allem die Camper würden sich in dem Geschäft für die kommenden Monate ausstatten. Das hatte jedoch schon im vergangenen Frühjahr nicht geklappt. Dafür sei dann nach dem Ende des Lockdowns die Nachfrage nach Gartenmöbeln besonders groß gewesen. „Die Leute hatten Lust, ihren eigenen Garten neu zu gestalten. Sie waren ja viel zu Hause“, sagt Timo Tuchscheerer.

Für viele Menschen gehört ein Grill zur Gartenausstattung dazu, dementsprechend bietet Paddy's Flohmarkthalle auch einige Exemplare an. (Tammo Ernst)

Apropos Gartenmöbel: Die machen jetzt auch bei Paddy's Flohmarthalle einen großen Teil des Sortiments aus. Eigens für die Teakmöbel-Ausstellung gibt es eine extra Halle. „Da sind wir führend in der Region“, sagt Hermann Tuchscheerer stolz. Dazu kommen Trampoline, Sandspielzeug, Sonnensegel und Sonnenschirme, auch einige Dekoartikel gehören zum Angebot. Natürlich finden auch Camper nach wie vor eine große Auswahl an Produkten rund um Wohnmobil und Wohnwagen. „Stühle, Kocher, Essgeschirr“, nennt Hermann Tuchscheerer einige Beispiele. Neben Sonderposten gibt es in Paddy's Flohmarkthalle auch reguläre Ware. Doch die Konzentration auf Sonderposten sehen die neuen und alten Inhaber ohnehin positiv. Denn das vermeintliche „Schmuddel-Image“ seien Sonderposten längst los, finden sie.