Ein Kradfahrer ist bei einem Unfall am Sonnabend um 10 Uhr an der Lahauser Straße leicht verletzt worden. Laut Polizeiangaben befuhr ein 69-jähriger Autofahrer aus Weyhe die Straße Am Neddernfeld und wollte nach links abbiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden, bevorrechtigten 53-jährigen Kradfahrer aus Syke. Durch den Zusammenstoß wurde der Kradfahrer verletzt und es entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro.