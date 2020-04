Laut Polizeibericht verletzte sich die Frau leicht. (Symbolbild) (Patrick Seeger/dpa)

Weyhe-Kirchweyhe. Eine 21-jährige Frau hat sich bei einem Auffahrunfall am Sonntagabend gegen 20.20 Uhr an der Einmündung Kirchweyher Straße/Im Mühlengrunde leicht verletzt. Zuvor fuhr sie laut Polizeiangaben mit ihrem Krad hinter dem Auto ihres Freundes her. Als dieser an der Einmündung abbremsen musste, erkannte die Frau die Situation zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein geringer Schaden.