Die grüne Bohne ist eine der Lieblinge von Künstlerin Anne Roecken-Strobach. Dieses Werk gilt wegen ihrer Optik als Außenseiter und präsentiert sich bei der Ausstellung "Ei des Lebens" einsam und alleine in der Wassermühle. (Vasil Dinev)

Weyhe-Sudweyhe. Passend zur baldigen Osterzeit geht es in der Wassermühle in Sudweyhe demnächst hauptsächlich um das Ei. Künstlerin Anne Roecken-Strobach präsentiert vom 7. März bis einschließlich 19. April insgesamt 25 Werke aus urigem Ton. In Form von Eiern, Bohnen und Kugeln können sich Kunstinteressierte auf kraftvolle Werke freuen. „Mit geballter Frauenpower“ und „österlich angehaucht“ kündigt die Gemeinde Weyhe die Ausstellung an. „Ich freue mich sehr, dass ich meine Werke in der Nähe meiner Heimat zeigen darf. Die Wassermühle ist als kleiner Raum perfekt für meine Ausstellung“, betont Roecken-Strobach, die normalerweise als Leiterin an der Kunstschule Stuhr (KUSS) arbeitet. Es sei ihr aber auch sehr wichtig, ihr künstlerisches Wirken zu präsentieren.

Faszinierende Brenntechnik

In ihrer Ausstellung stellt sie Skulpturen aus dem Kontext der Urformen wie Ei, Kugel und Bohne aus. Ihr zentrales Werk „Ei des Lebens“ ist dabei im Rakubrandverfahren entstanden, einer bestimmten und faszinierenden Brenntechnik, bei der durch die Nachreduktion markante Risse im Ton, starke schwarz-weiße und schwarz-bunte Kontraste kombiniert mit Krakelee entstehen.

Bei 1000 Grad wird das Exponat glühend aus dem Gasofen geholt und in eine vorbereitete Tonne gelegt. Das darin entstandene Sägemehl wird daraufhin durch die Glut in Brand gesetzt. Der daraus entwickelte Kohlenstoff legt sich dann auf den Ton und es entstehen nicht planbare Oberflächengestaltungen. „Ich habe die totale Kontrolle bei der Form und der Gestaltung, kann aber überhaupt nicht vorhersehen, wie das Endprodukt aussieht“, sagt Roecken-Strobach und ergänzt: „So kann man zwar auch Enttäuschungen erleben, aber das ist der Reiz an meiner Arbeit.“ Mit dieser Technik entstehen nach zweitägiger Arbeitszeit zumeist zufällige Werke: mal matt, mal glänzend, mal farbig oder eben aus Ton.

Seit 2008 spielt der Ton bei Roecken-Strobach wieder eine entscheidende Rolle in ihrer Kunst. Er biete eine fast uneingeschränkte plastische Gestaltungsmöglichkeit, so die Künstlerin. Sie nutze den Ton zur skulpturalen Gestaltung, nicht zur üblich funktionalen Gebrauchskeramik. Roecken-Strobach bearbeitet in ihren Werken verschiedene Themen, wie zum Beispiel die Gruppe/Familie, das Paar, der Einzelne und den Körper. Die Stücke aus der Ausstellung sollen Symbole für den Beginn sein. „Manche meiner Arbeiten müssen alleine stehen, weil sie optische Ausreißer sind. Andere Werke stehen hingegen am besten in einer Gruppe“, erklärt Roecken-Strobach, die Kulturpädagogik studierte und sich während dieser Zeit noch der Gefäßkeramik, der Stein- und Holzbildhauerei widmete.

Wer sich den Auftakt dieser kraftvollen Ausstellung nicht entgehen lassen möchte, sollte am Sonnabend, 7. März, den Weg in die Wassermühle (Im Mühlengrunde 15) auf sich nehmen. Dort steigt ab 17 Uhr die feierliche Vernissage. Die Begrüßung übernimmt die zweite stellvertretende Bürgermeisterin Ingrid Söfty. Kermaikkünstlerin Sabine Nasko wird anschließend thematisch durch die Ausstellung führen. Sie ist nicht nur durch ihre vielzähligen Ausstellungen im Kreis bekannt, sondern ist auch Kunstpreisträgerin. Die musikalische Begleitung übernimmt Christina Puppe, die erst vor fünf Jahren mit dem Klavierspielen begonnen und im vergangenen Jahr erste eigene Songs aufgenommen hat. Acht deutschsprachige Chansons sind daraus bislang entstanden. „Wir können die Ausstellung nur wärmstens empfehlen“, sagt Sebastian Kelm, Pressesprecher der Gemeinde Weyhe. Der Eintritt zur Vernissage und den weiteren Ausstellungstagen (Sonntags und an Feiertagen von 12 bis 18 Uhr) ist frei. Zudem bietet die Künstlerin persönliche Führungen an. Interessierte können sich unter 04 21 / 89 52 95 melden.