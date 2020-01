Kunst und Gesellschaftsspiele unter einem Dach – diesen Traum haben sich Peter und Miriam Gesell aus Leeste jetzt mit ihrer Logithek erfüllt. Am Mittwochabend lud das kreative Ehepaar zur Eröffnung ihres Spiele- und Kreativtreffs an der Bahnhofstraße 26 in Brinkum ein. Ab sofort sollen in den neuen Räumlichkeiten verschiedene Veranstaltungen, Workshops und Thementage stattfinden.

„Der Name Logithek setzt sich zusammen aus den Begriffen Logik und Theke und soll verdeutlichen, dass sich hier alles um den gemeinsamen, kreativen und spielerischen Austausch gepaart mit logischem Denken dreht“, berichteten die beiden Inhaber im Vorfeld. Miriam Gesell liebt Encaustic-Malerei, ihr Mann Peter brennt für Gesellschaftsspiele – ab sofort vereinen die beiden ihre Leidenschaften und bieten mit ihrer Logithek gleichzeitig einen Ort für ein geselliges Miteinander an.

Und dass dieses Vorhaben nicht immer eine große Anleitung benötigt, zeigte sich bereits am Mittwochabend beim Tag der offenen Tür. Kurz nachdem die Inhaber ihre Türen geöffnet hatten, waren die einzelnen Räume in dem ehemaligen Bankgebäude schon mit Leben gefüllt. Während die einen im Eingangsbereich noch die verschiedenen Auslagen im kreativen Lädchen begutachteten, wurden ein paar Schritte weiter bereits die ersten Gesellschaftsspiele geöffnet und ausprobiert. Die unterschiedlichsten Besucher vereinten sich dafür zu Spielpartnern und tauchten ab in die Welt der Gesellschaftsspiele.

Weitere Interessierte ließen sich durch die großzügigen Räumlichkeiten führen oder trafen sich im Keller des Gebäudes – dem künftigen Kreativcafé – bei einem Getränk und frischen Paninis. Peter Gesell fungierte währenddessen als Spielleiter und stellte die beiden Rätselräume vor, die ebenfalls Teil des Logithek-Konzeptes sind.

Unter dem Motto „Die Geheimnisse der verlassenen Bank“ können die Teilnehmer dort künftig innerhalb von einer Stunde analoge und digitale Rätsel lösen und Schlösser knacken. Dabei handelt es sich um ein weiteres Steckenpferd der Familie Gesell, denn ebenso wie ihre Eltern, lieben es auch deren vier Kinder, logische Rätsel und Aufgaben zu entschlüsseln. „Wir sind aber kein reiner Escape-Room mit verschlossenen Türen. Sondern bei uns bleiben die Türen offen und wir bieten Rätsel für die ganze Familie – sozusagen eine mobile Schnitzeljagd mit Anspruch – an “, kündigt Peter Gesell an. Er selbst ließ es sich nicht nehmen, die Ausarbeitung der einzelnen Denkspiele selbst auszutüfteln. Die Rätselräume können ab April stündlich gebucht werden. „Schon jetzt haben wir verschiedene Anfragen für Firmen-Events oder Kindergeburtstage“, freut er sich über die positive Resonanz.

Über ebenso viel Zuspruch freut sich auch Miriam Gesell, die im Eingangsbereich ihren eigenen, kleinen Kreativladen eingerichtet hat. Das Besondere: Kunsthandwerker und Hobbykünstler können sich einzelne Regalfächer anmieten. Selbsthergestellte Werke und Unikate finden so ihren Ausstellungsplatz und werden auf Kommissionsbasis verkauft. „Diese Idee wurde so gut angenommen, dass schon jetzt alle Regale vermietet sind“, berichtet Miriam Gesell und verweist auf ein abwechslungsreiches Sortiment mit selbstgenähter Kinderkleidung, Taschen, Karten, Spielen und Geschenkideen. Dazu bietet sie in ihrem Laden auch Materialien für die einzelnen Workshops und die offenen Kreativtreffs in der Logithek an.

Miriam Gesell gibt ab sofort auch Kurse in der Encaustic-Malerei – eine Maltechnik mit geschmolzenem und hochpigmentiertem Bienenwachs auf speziellem Papier. Weitere Kreativangebote wie Karten basteln und Stempeln mit Motiven („Stampin’ Up“) gehören ebenfalls zum Programm der Gesells. Beim offenen Kreativtreff soll sich außerdem jeder angesprochen fühlen, der sein kreatives Steckenpferd gerne mit anderen teilen möchte. „Jeder kann dazu sein Hobby mitbringen“, kündigt Miriam Gesell für den Treff an.

Für den Spieletreff Weyher Würfel bedeutet die Eröffnung der Logithek zugleich ein Umzug in die Nachbargemeinde. Denn ab sofort treffen sich die Teilnehmer in den neuen Räumlichkeiten zu ihrem gewohnten Spieleabend, an dem regelmäßig sowohl Klassiker als auch Neuheiten und anspruchsvolle Strategiespiele auf den Tisch kommen. Neben dem offenen Spieletreff plant Peter Gesell außerdem verschiedene Events und Mottoabende. So stellt der Spieleentwickler Arne Lorenz am Freitag, 21. Februar, ab 18.30 Uhr sein neuestes Strategiespiel „Era Of Tribes“ in der Logithek vor und lädt gleichzeitig zum Mitspielen ein.



Der Spiele- und Kreativtreff in der Logithek ist künftig an zwei Wochenenden im Monat jeweils von 13 bis 21 Uhr für alle Interessierten geöffnet. Weitere Informationen, Termine und Öffnungszeiten gibt es im Internet unter www.logithek.de.