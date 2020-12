Einfallsreichtum ist gefragt, sagen (v. l.) Ulrich Krause-Röhrs, Jutta Sievers, Gerald Meier, Elisabeth Geppert und Holger Hiepler. (Vasil Dinev)

Weyhe. Damit der traditionelle Kirchenbesuch an Weihnachten auch in diesem Jahr stattfinden kann, haben die evangelisch-lutherische Felicianus-Kirchengemeinde und dievMarien-Kirchengemeinde sowie die katholische Gemeinde Heilige Familie aus Weyhe ein gemeinsames Festtagsprogramm zusammengestellt. Auch in Stuhr bereiten die Kirchen für ihre Gäste Besonderes vor.

„Wir haben unser Angebot an die aktuelle Situation angepasst“, sagt Pastor Gerald Meier und verweist auf mehrere, kurze und teilweise ökumenische Andachten. „In unserer Kirche stehen laut aktuellen Bestimmungen nur 70 nummerierte Plätze zur Verfügung“, erläutert Gemeindereferentin Jutta Sievers von der Kirchengemeinde Heilige Familie. „Uns ist es wichtig zu verdeutlichen, dass Weihnachten immer noch Weihnachten ist und wir dieses Fest auch entsprechend feiern möchten. Die Sehnsucht nach Tradition ist bei vielen in diesem Jahr größer denn je“, berichtet Kantorin Elisabeth Geppert.

„Das gemeinsame Singen in der Kirche wird auch an Weihnachten nicht erlaubt sein. Eventuell können wir zumindest bei den Andachten unter freiem Himmel das eine oder andere Lied auf Abstand singen“, überlegt Pastor Ulrich Krause-Röhrs und kündigt an: „Wir werden unser Krippenspiel im Vorfeld aufnehmen und am Heiligabend als Videoclip online stellen.“ Der Familiengottesdienst in der Felicianuskirche soll ebenfalls aufgezeichnet und veröffentlicht werden. Die katholische Kirchengemeinde plant die Möglichkeit einer digitalen Teilnahme an der nachmittäglichen Wortgottesfeier via Zoom-Konferenz.

Neben dem Gottesdienst am Gemeindehaus in Leeste wird es eine weitere Andacht draußen geben. Diese soll am Heiligabend ebenso wie der Gottesdienst in Lahausen und in der Felcianuskirche zu zwei verschiedenen Zeiten stattfinden. Auch in der katholischen Kirche sind zwei Wortgottesdienste mit Krippenspiel geplant. Zudem wollen die drei Kirchengemeinden erstmals einen mobilen Gottesdienst anbieten, verrät Krause-Röhrs: „Zusammen mit Gerd Brüning werde ich am 26. Dezember vermutlich mit dem Trecker und Anhänger die Seniorenheime Lerchenhof, Richtweg und Bahnhofstraße ansteuern und dort vor Ort eine Andacht für die Bewohner halten.“

Auch die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde in Alt-Stuhr feiert in diesem Jahr eine „Treckerweihnacht“ an fünf Orten in Stuhr, berichtet Pastor Robert Vetter. Vom Hänger aus will er eine Predigt geben, dazu soll es Gebete, Musik und einen Segen geben. „Ich dachte mir: Besser mehrere Leute an verschiedenen Orten, als viele Leute an nur einem Ort“, erklärt Vetter. Die Predigten von den Weihnachtsfeiertagen werden zusätzlich als Audio-Datei aufgenommen und auf CD in der Kirche ausgelegt sowie online in Form eines Podcasts veröffentlicht. Auch ein Krippen-Hörspiel soll es geben.

Auf dem Gut Varrel werden drei Familiengottesdienste mit kurzen Anspielen „Engelalarm auf Gut Varrel“ gefeiert, die eine Alternative für das traditionelle Krippenspiel bieten sollen. Eike Fröhlich, Pastorin der evangelisch lutherischen Kirchengemeinde Varrel betont, dass alle Veranstaltungen draußen im Stehen stattfinden. Für die Heiligabend-Gottesdienste gibt es zudem online die Alternative, die Predigten über das Portal Zoom zu schauen. Außerdem soll es telefonisch Gedanken oder eine kleine Predigt geben: Wer die Nummer 0 42 21 / 4 50 04 90 anruft, bekomme diese abgespielt.

Pfarrer Helmuth Schomaker von der katholischen Kirchengemeinde Sankt Paulus in Moordeich berichtet, dass dort insgesamt fünf Weihnachtsgottesdienste „so gut es geht“ stattfinden sollen: „Wir singen leise, wir singen wenig.“ Zudem werden zwei Kinder zusammen Klavierstücke präsentieren. Das alljährliche Krippenspiel findet in anderer Form als sonst statt: mit einem gelesenen Text und Kindern, die sich dazu bewegen. Auch in der Martin-Luther-Kirche in Seckenhausen wird das Krippenspiel mit einer verlesenen Weihnachtsgeschichte präsentiert, erzählt Pastor Albert Gerling-Jacobi: „Die Kinder spielen mit Pantomime dazu ohne zu sprechen.“ Die Krippenspiele in der Klosterkirche in Heiligenrode und in der Kirche zum Heiligen Geist in Brinkum finden ebenfalls auf diese Weise statt. Marc Heinemeyer berichtet, dass das Brinkumer Krippenspiel in einer Feldscheune aufgeführt werde.

Detlef Korsen, Pastor der Kirche zum Heiligen Geist plant, zwei digitale Varianten für die Festtagsstimmung zu Hause vorzuproduzieren – „eine schlichte Version zum Mitsingen und eine künstlerische Variante.“ Beides werde online auf seinem Youtube-Kanal unter „detlefkorsen“ veröffentlicht. In den Kirchengemeinden Seckenhausen, Heiligenrode und Brinkum gibt es Heiligabend ab 23 Uhr zudem jeweils einen Nachtgottesdienst. In Heiligenrode ist dieser durch Gesang geprägt. Die Gäste aller Veranstaltungen in Stuhr werden gebeten, nach Möglichkeit bereits ausgefüllte Adresszettel mitzubringen. „Dieses Weihnachtsfest werden wir alle nicht vergessen“, sagt Pastorin Tabea Rösler und vermutet, dass gerade in diesem Jahr die „Dankbarkeit und Weihnachtsfaszination“ bei den Menschen zu spüren sein werden.