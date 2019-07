Sprühen einen Aufruf zu mehr Umweltbewusstsein an die Wand des Fahrradständers der Grundschule Heiligenrode (Bild links, v.l.): Jona, Jonathan, Lilli, Juli und Sophia. Rechts im Bild arbeiten Hanna, Lilith und Polly an einem Mosaik rund um die Boulder-Wand. (Janina Rahn)

Stuhr-Heiligenrode. An der Grundschule Heiligenrode gibt es eine schöne Tradition: In den ersten Tagen der Sommerferien kommen die ehemaligen Viertklässler der Schule zusammen, um sich künstlerisch an ihrer alten Wirkungsstätte zu verewigen. Während im vergangenen Jahr Wächter für das grüne Klassenzimmer gestaltet wurden, stehen in diesem Jahr gleich zwei Aktionen an.

In einem gemeinsamen Projekt des Fördervereins der Schule und der Kunstschule Stuhr (Kuss) – unterstützt vom Landschaftsverband Weser-Hunte – gestalteten zwölf Kinder die Fahrradständer der Schule mit bunten Graffitis neu. Das Thema für die Motive lautete dabei „Save The World“, wie Sonja Krüder, die gemeinsam mit ihrem Partner Udo Arndt die Aktion von Seiten der Kuss aus leitete, berichtet. Zunächst setzten sich die Kinder mit dem Thema auseinander. „Es ist beachtlich, was sich die Kinder für Gedanken machen“, lobt Krüder das Engagement und die Motivation der Teilnehmer. So hätten die Kinder ein „sehr ausgeprägtes Wissen über die Umweltsituation“ gezeigt.

Erste Ideen für mögliche Themenbereiche wurden dann zu Papier gebracht. Mit dabei sind die Verschmutzung der Meere, der Tierschutz, die Bedrohung des Regenwaldes oder Atomkraftwerke. Daraus entwickelten die Teilnehmer Schablonen. Am Dienstag kam dann Profi-Sprayer Leon zum Einsatz, erzählt Krüder weiter. Der Künstler malte die Motive der Kinder auf den Wänden der Fahrradständer vor. Dann durften die Teilnehmer, ausgestattet mit Atemschutz, selbst zu Spraydose sowie Pinsel und Farbe greifen.

So zum Beispiel auch Lilli, Sophia und Juli. „Ich mache den Sand etwas dunkler“, verrät Lilli, während sie mit der Spraydose über die Wand geht. Sie und die beiden anderen arbeiteten an der ersten Wand der Fahrradständer, die eine große Erdkugel sowie eine Pyramide ziert. Das Thema Umweltschutz gefalle ihnen sehr. „Es hängt ja alles zusammen“, berichtet Juli über die Verbindung der unterschiedlichen Themenbereiche. An den nicht vorgeplanten Wänden konnten die Kinder sich selbst ausprobieren.

Auch auf dem Schulhof wurde fleißig gearbeitet. Dort entstand rund um die Boulder-Wand am Schulgebäude eine Mosaik-Mauer für den Sand davor, berichtet Pamela Oster vom Förderverein. „Die Idee gibt es schon ein bisschen länger“, sagt sie. Mit einem Spezialkleber brachten die Kinder und Eltern gemeinsam kleine Fliesenstücke an der Mauer an. Im Anschluss wurden die Stücke blank poliert.