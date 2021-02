In ihrer Werkstatt gestaltet Maren Bley die Kisten jeweils nach den Wünschen der Kunden, zu denen sie per E-Mail engen Kontakt pflegt. (Michael Galian)

Stuhr-Fahrenhorst. Als „Unternehmensberaterin und Dozentin mit hübschem zweiten Standbein“ beschreibt sich Maren Bley in ihrem Onlineshop. Nur ist das zweite Standbein für die Fahrenhorsterin mittlerweile mindestens zum gleichwertigen, wenn nicht sogar zum ersten Standbein geworden ist. Maren Bley erstellt personalisierte Unikate aus Holzkisten, darunter Erinnerungs- und Trauerkisten, Garderoben und Kleinmöbel, dazu hat die Hundeliebhaberin in ihrem Shop Stehhübsch auch handgefertigtes Zubehör für Vierbeiner wie Hundebars und Leinenparkplätze im Angebot. Und die Nachfrage nach ihren Produkten hat sich seit Beginn der Corona-Pandemie „explosionsartig erhöht“.

Die Diplom-Kauffrau hatte schon immer eine kreative Ader. Als Ausgleich zu ihrem bisherigen Hauptjob als Beraterin für Unternehmen und Existenzgründer sowie als Dozentin bot sie in ihren damaligen Büroräumen in der Nähe des Rembertirings in Bremen zunächst Mietregale für Kunsthandwerker an, in denen diese ihre Werke präsentieren konnten. Die Abwicklung des Verkaufs übernahmen Maren Bley und ihre Mitarbeiterin. Aber auch Materialien wie Kreidefarben, Pinsel und eben alte Apfelkisten, um selbst kreativ zu werden, gab es in dem Laden. „Vom ersten Tag an haben die Leute das geliebt“, erinnert sich die 46-Jährige.

Dass sie dann neben dem Materialverkauf irgendwann nicht mehr nur Tipps zum „Upcycling“ der Kisten gab, sondern ihre selbst gestalteten Exemplare verkaufte, war eher dem Zufall geschuldet. Ein Kunde bat sie, für ihn eine Hochzeitskiste zu erstellen. Bis er die fertige Kiste abholte, stellte Maren Bley sie in ihr Schaufenster und weckte so das Interesse weiterer Kunden. 2016 eröffnete sie parallel dazu ihren Onlineshop auf Etsy, einer Plattform für Handgefertigtes. Alles zusammen sei aber „super anstrengend“ gewesen, so Maren Bley, die außerdem noch als Dozentin tätig war. Ihre Mitarbeiterin habe zudem noch mit ihrem Mann eine Kneipe betrieben.

Sie entschloss sich deshalb, den Laden zu schließen, ihre Werkstatt in den Keller ihres Hauses in Fahrenhorst zu verlegen und als „One-Woman-Show“ weiterzumachen. Ihre Kellerräume sind mittlerweile zu einer professionellen Werkstatt geworden. In dem eigentlichen Werkstattraum gestaltet sie ihre Kisten und weiteren Unikate. Mit Hilfe eines Plotters entstehen die Schablonen, mit Kreidefarben tupft sie die gewünschten Motive und Schriftzüge auf das Holz.

Eine Wand im Vorraum hat sie mit einer maritimen Tapete versehen, davor befindet sich eine Kommode im Vintage-Look. Auch ein paar weitere Dekoartikel stehen bereit, um die fertigen Produkte in einer ansprechenden Umgebung zu fotografieren und sie so in ihrem Onlineshop zu zeigen. Dass ihr eine schöne Präsentation wichtig ist, spiegelt sich auch im Namen des Unternehmens wider. „Stehhübsch war bei uns zu Hause schon immer der Name für Wohndeko und alles, was das Wohnen und Leben schöner macht“, erklärt Maren Bley.

Mit Beginn der Corona-Pandemie stieg die Nachfrage nach ihren Produkten. „Zuerst war zwei Wochen gar nichts, dann ging es los“, so Maren Bley. Viele Menschen sind nun mehr zu Hause und wollen ihre vier Wände schöner und individueller gestalten, erklärt sie sich den Boom. „Besonders die Haustiere bekommen nun hübsche personalisierte Unikate“, hat sie festgestellt. Damit sich größere Hunde beim Fressen und Trinken nicht so stark bücken müssen, verwandelt Maren Bley Holzkisten auch in Hundebars. „Die brauchte ich selbst für meine Hunde“, erzählt sie. Für die eingelassenen Näpfe verwendet sie Gastroschalen, auf die Idee habe ihr Mann sie gebracht, verrät sie. Irgendwann habe dann jemand nach einer Garderobe für Hundeleinen gefragt, eine Anregung, die die Fahrenhorsterin gerne in die Tat umgesetzt hat.

„Ich habe jetzt etwa 600 Artikel in meinem Shop“, sagt sie. Besonders beliebt seien maritime Hochzeitskisten, aber auch Erinnerungskisten zur Geburt, Taufe, Kommunion oder zum 18. Geburtstag. Auch Trauerkisten für verstorbene Angehörige und Sternenkinder gestaltet Maren Bley. Aus den Holzkisten zaubert sie ebenfalls maritime Möbelstücke wie Beistelltische, kleine Regale und Schränke. Von ihren Kunden hat sie schon viel positives Feedback bekommen. „Ich bin total stolz darauf, das ist meine Berufung“, sagt sie.

In Zukunft möchte sie sich noch mehr mit Möbelbau beschäftigen. Auch die Zusammenarbeit mit Hochzeitsplanern und Trauerinstituten kann sie sich für die Zeit nach Corona vorstellen. In ihre Ausstattung hat sie auch weiter investiert, vor Kurzem ist eine Hubstichsäge hinzugekommen. „Und ich habe mich viel mit Farben beschäftigt“, berichtet Maren Bley.

Von ihrer Dozententätigkeit, die coronabedingt zuletzt nur noch online stattfinden konnte, hat sie sich zunächst zurückgezogen, Coachings für Unternehmen gibt es im Moment auch nicht. Das sei aber gar nicht so schlimm gewesen, da sie so mehr Zeit für die gestiegene Nachfrage bei Stehhübsch hatte. Ihre Kenntnisse aus dem Bereich Betriebswirtschaft und Marketing würden ihr aber natürlich bei ihrem Unternehmen zugute kommen. Überhaupt sieht Maren Bley die Verschiebung in ihrem Berufsleben optimistisch. „Manchmal geht eine Tür zu und eine andere auf“, sagt sie.