Der nächste – und letzte – große Name neben Flogging Molly: Kreator kommen nach Sulingen. (FR)

Landkreis Diepholz. Das Programm steht: Die Macher des Reload-Festivals melden mit den Thrash-Metal-Giganten Kreator, den Folk-Punkern von Flogging Molly, der Zweimann-Armee Mantar und den Hardcore-Durchstartern Counterparts die letzten neuen Bandbestätigungen für die diesjährige Auflage Ende August in Sulingen. Nach Ansicht der Organisatoren beinhaltet die finale Bandwelle "etwas für jeden Geschmack".

Als "Liebeserklärung an die Metal-Fans dieser Welt" wird der Song "Hail To The Hordes" vom aktuellen Album "Gods Of Violence" der Essener Thrash-Veteranen von Kreator angepriesen. Besagte Horden dürfen sich nun auch auf Mantar freuen, die in Minimalbesetzung mit Gitarre und Schlagzeug ordentlich Druck aufbauen, heißt es.

"Freunde des folkigen Punkrock singen mit Flogging Molly aus Los Angeles und tanzen Pogo zu den Songs der Polit-Punker ZSK", so das Reload-Team weiter. Letztere werden die Warm-Up-Party am 23. August abschließen, bei der die ebenfalls neu bestätigten Counterparts sowie Annisokay, Ze Gran Zeft und A Traitor Like Judas auftreten werden.

Ein weiterer Hinweis: Am Freitag und Sonnabend soll es nach den Headlinern im Zelt noch weiter gehen. John Diva & The Rockets Of Love präsentieren dann ihre Glam-Metal-Cover, wohingegen Powerslave den Heavy-Metal-Legenden Iron Maiden Tribut zollen werden.

„Jetzt, wo wir den Fans alle Bands vorstellen dürfen, die uns im Sommer beehren werden, freuen wir uns umso mehr auf das diesjährige Festival. Hinter den Kulissen bereiten wir nun alles vor, damit das Reload 2018 für alle Beteiligten zu einem ganz besonderen Erlebnis wird“, sagt André Jürgens.



Alle Infos zum Reload-Festival am 24. und 25. August sind online auf reload-festival.de zu finden. Kombi-Tickets für das Festival inklusive Warm-Up-Party am Vortag und Camping sind für 89 Euro bei Eventim und Metaltix erhältlich. Sogenannte Hardtickets gibt es außerdem bei der Volksbank Twistringen, den Sparkassen Diepholz und Sulingen sowie bei Shock Records & Coffee in Osnabrück.