Die Schufa ist eine sogenannte Kreditauskunftei und speichert eine Menge Informationen, um den Scorewert zu ermitteln. Der soll die Bonität des Überprüften darstellen. (frei)

Von der Schufa hat sicherlich jeder schon einmal gehört. Aber was ist das eigentlich genau und was machen die und dürfen die das überhaupt? Die Schufa ist eine sogenannte Kreditauskunftei, soll heißen, dass Unternehmen mit ihrer Auskunft Unterstützung bei der Beurteilung der Bonität ihrer Vertragspartner erhalten. Die Geschichte dieser Kreditauskunftei reicht bis in die 1920er-Jahre zurück, als man in Berlin damit begann, Stromkunden auch die dazugehörigen Elektrogeräte für den Haushalt zu verkaufen – natürlich nur an solche Kunden, von denen man wusste, dass sie in der Vergangenheit ihre Stromrechnung auch regelmäßig beglichen hatten. Dieses frühe System, das zunächst nur auf Stromzahler begrenzt war, erwies sich aber in seiner Prognosewirkung als so erfolgreich, dass man schon bald expandierte und die Bonitätsprüfung nicht mehr nur auf Stromkunden begrenzte.

Heutzutage gibt es im wesentlichen vier Kreditauskunfteien in Deutschland – neben der Schufa noch die Creditreform, Bürgel und Arvato Infoscore. Alle sind privatwirtschaftliche Einrichtungen. So ist beispielsweise die Creditreform ein eingetragener Verein und die Schufa mittlerweile eine Aktiengesellschaft, die in der Mehrheit verschiedenen Banken und Handelsunternehmen gehört. Laut eigener Auskunft sind bei der Schufa aktuell mehr als 943 Millionen Datensätze zu 67,7 Millionen Personen gespeichert und es werden jedes Jahr mehr als 165 Millionen Bonitätsanfragen bearbeitet. Das allein zeigt, welch eine große Bedeutung die Schufa für das tägliche Wirtschaftsleben in Deutschland hat. Und dass man durchaus davon ausgehen kann, dass die meisten der Bürger hierzulande einen Schufa-Eintrag haben. Die Schufa speichert eine Menge verschiedener Informationen, so die Kontaktdaten wie Name, Anschrift und Geburtsdatum, außerdem Art, Gegenstand und Zahlungsbedingungen eines Geschäfts, Angaben aus öffentlichen Verzeichnissen, zum Beispiel ob es eine Privatinsolvenz gegeben hat. Und natürlich auch die zur Beurteilung der Bonität relevanten Angaben, also zu abweichendem Zahlungsverhalten, zur Überziehung von Konten sowie dem Missbrauch von Kreditkarten. Aus all diesen Daten wird sodann in einem geheimen Verfahren der oftmals zitierte Scorewert berechnet.

Dieser reicht von eins bis 100 und sollte bei guter Bonität normalerweise bei mindestens 90 liegen. Je höher der Scorewert ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass der Schuldner ein Ratengeschäft erfüllt und deshalb ein geeigneter Vertragspartner ist. Oft kritisiert wird, dass die Schufa die Methode zur Berechnung des Scores als Geschäftsgeheimnis unter Verschluss hält. Das hat manchmal zur Folge, dass ein an sich wirtschaftlich vertrauenswürdiger Geschäftspartner aus für ihn nicht immer nachvollziehbaren Gründen keinen Vertrag erhält, zum Beispiel weil er in der Vergangenheit öfter umgezogen ist, mehrere Bankkonten gleichzeitig betreibt oder in einem sozialschwachen Stadtteil wohnt.

Eine weitere Frage ist natürlich, warum die Schufa meine Daten überhaupt verarbeiten darf und wie das ganze System rechtlich funktioniert. Schon 1985 hat der Bundesgerichtshof (BGH) eine Entscheidung zur Verwendung der sogenannten „Schufa-Klausel“ gefällt. Hierbei handelt es sich um eine Formularbestimmung (meist nur ein kleiner Absatz) in einem zumeist vorgefertigten Vertragstext, die dem Vertragspartner wie Banken, Vermietern oder Gewerbetreibenden vorgelegt wird. Darin willigt man ein, dass diese Vertragspartner der Schufa einerseits Bonitätsauskünfte aus der Datenbank der Kreditauskunftei abrufen dürfen, und andererseits ihre selbst gemachten Erfahrungen mit dem Kunden an die Schufa melden dürfen. Diese Einwilligungsklausel ermächtigt die Schufa selbst allerdings noch nicht zu ihrer Datenverarbeitung. Auch hierfür bedarf es nämlich eines Erlaubnistatbestands. In den allermeisten Fällen ist dies aber keine Einwilligung, sondern die Kreditauskunfteien berufen sich auf das Vorliegen eines „berechtigten Interesses“ an der Datenverarbeitung, welches dasjenige der betroffenen Person, die Daten nicht zu verarbeiten, überwiege. Dies ist auch allgemein anerkannt, da Kreditauskunfteien für das ordnungsgemäße Funktionieren des Wirtschaftsverkehrs einen erheblichen Stellenwert haben.

Natürlich kann es einmal vorkommen, dass in der Datenbank der Schufa falsche Informationen über einen gespeichert sind. Oder dass man als betroffene Person wissen möchte, welche Daten über einen verarbeitet werden. Das ist im Regelfall ohne große Probleme möglich, weil die Betroffenenrechte aus der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ebenfalls für Kreditauskunfteien gelten. So müssen diese über ihre Datenverarbeitung nicht nur informieren, sondern dem Verbraucher auch die Änderung nachgewiesenermaßen falscher Datenbestände ermöglichen. Ebenso kann die Löschung von nicht mehr relevanten Daten verlangt werden, wobei hier verschiedene Fristen gelten. Ein ganz zentrales Recht, das jedermann zusteht und zur Beurteilung der eigenen Kreditwürdigkeit regelmäßig ausgeübt werden sollte, ist die Eigenauskunft, die man (etwas versteckt) auf den Webseiten der verschiedenen Kreditauskunfteien findet. Mit diesem Recht hat man Anspruch auf eine unentgeltliche Datenkopie – und das sowohl schriftlich wie auch elektronisch.

Zur Person

Die Experten

Vor dem Hintergrund von Datenklau und Datenschutz beleuchten sie im WESER-KURIER

alle zwei Wochen Themen der digitalen Welt. Der Weyher Dennis-Kenji Kipker ist unter

anderem als Vorstandsmitglied bei der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und

Datenschutz tätig, der Stuhrer Volljurist Sven Venzke-Caprarese arbeitet als Prokurist

und Justiziar bei dem Bremer Unternehmen Datenschutz Nord.