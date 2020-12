Der Landkreis Diepholz meldete am Dienstag fünf Todesfälle in Verbindung mit Corona aus November nach (Symbolbild). (Jean-Christophe Bott/DPA)

Fünf Todesfälle in Verbindung mit Corona aus November hat das Gesundheitsamt des Landkreises Diepholz am Dienstag nachgemeldet. Bei den Verstorbenen handelt es sich um zwei Bewohnerinnen (82 und 92 Jahre) und einen Bewohner (89 Jahre) des Seniorenheims „Haus am Geestfeld“, einen Bewohner des Seniorenheims Martfeld (80 Jahre) und eine 88-jährige Frau aus dem nördlichen Kreisgebiet. „Bedingt durch Verzögerungen in der Meldekette war eine Zuordnung erst jetzt abschließend möglich“, heißt es seitens der Verwaltung. Somit sind im Kreis bisher 49 Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben.

Die Kreisverwaltung meldete Dienstag 51 Neuinfektionen, von denen allerdings 20 Befunde aufgrund eines Laborübertragungsfehlers auf Oktober 2020 zurückzuführen seien. Somit verzeichnet der Kreis insgesamt 2815 bestätigte Fälle. Derzeit sind 197 Menschen nachweislich mit Corona infiziert.

Aufgrund eines weiteren Befundes unter Mitarbeitern des Bassumer Pflegeheims „Eichenhof“ erfolgte Dienstag erneut eine Reihentestung. Eine solche vom Montag hatte im Seniorenheim „Syke am Friedeholz“ laut Kreis keine weiteren Fälle ergeben. In einer sechsten Klasse der Luise-Chevalier-Schule in Syke und in einer Klasse der BBS Syke hat sich je ein Fall bestätigt. Dort gelte als Kontaktperson der Kategorie 1, zu wem der Mindestabstand nicht eingehalten werden konnte. Aktuell sind 1029 Menschen im Kreis in Quarantäne. 13 Patienten werden stationär behandelt, vier davon intensivmedizinisch, drei mit Beatmung.