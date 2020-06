Der Kreistag des Landkreises Diepholz tagte in der Mensa der Oberschule Bruchhausen-Vilsen. (Esther Nöggerath)

Die Zentralklinik für den Landkreis Diepholz wird wohl im Twistringer Ortsteil Borwede realisiert werden. Der Kreistag hat am Montagabend in der Oberschule Bruchhausen-Vilsen mit sieben Einwänden und fünf Enthaltungen für den Standort an der B 51 gestimmt. Er folgt damit der Bewertungsmatrix, anhand der 15 Flächen aus dem Landkreis miteinander verglichen worden waren. Die Kreispolitik hatte an der Festlegung der Kriterien mitgewirkt.