Die zu erwartenden Mindereinnahmen der Gemeinde Weyhe insbesondere bei der Gewerbesteuer werden deutliche Auswirkungen auf den Haushalt 2020 haben. Das bestätigt auch der zweite Quartalsbericht. (Monika Skolimowska/DPA)

Weyhe. Dass Ina Pundsack-Bleith bei der Vorstellung des zweiten Quartalsbericht am Montag gute Neuigkeiten verkünden würde, hatten die Mitglieder des Ausschusses für Finanzplanung und allgemeine Verwaltung der Gemeinde Weyhe wohl ohnehin abgeschrieben. Schon in der vergangenen Sitzung des Gremiums Anfang Juli hatte die Erste Gemeinderätin und Kämmerin deutlich gemacht, dass die Corona-Krise den Haushalt für 2020 fest im Griff haben würde. Größtes Sorgenkind sind dabei zu erwartende Mindereinnahmen aus der Gewerbesteuer. Ursprünglich sollte alleine diese der Gemeinde 14,2 Millionen Euro einbringen. In der Sitzung im Juli hatte Pundsack-Bleith die Prognose mit einem Defizit von 7,4 Millionen Euro dann deutlich nach unten korrigiert. Die Politik hatte daraufhin der Stabilisierung des Haushaltes durch die Streichung verzichtbarer Posten zugestimmt (wir berichteten).

Laut zweitem Quartalsbericht könnte die Gewerbesteuer zum Jahresende mit 7,6 Millionen Euro zumindest etwas höher ausfallen als gedacht. 250 000 Euro fehlen Weyhe wohl am Jahresende beim Anteil an der Umsatzsteuer im Vergleich zur ursprünglichen Planung. Im Juli lag das prognostizierte Minus allerdings noch bei 300 000 Euro. Bei der Einkommenssteuer geht die Kämmerin von einem Fehlbetrag in Höhe von 1,5 Millionen Euro aus. Zumindest ein kleines Trostpflaster ist die zu erwartende Gewerbesteuerumlage. Pundsack-Bleith: „Wenn die Einnahmen niedriger ausfallen, zahlen wir rund 500 000 Euro weniger als geplant.“

Das, was im Ergebnishaushalt einmal als Überschuss geplant war, steht nach jetziger Prognose als Fehlbetrag am Jahresende – ein Minus von 3,2 Millionen Euro nämlich. Das entspricht einer Minderung von 6,4 Millionen Euro im Vergleich zur ursprünglichen Planung Ende 2019. Bei der Reduzierung des Defizits „Orga-Einheiten“, wie die Gemeinde den mit 1,4 Millionen Euro veranschlagten Posten nennt, „machen sich die Maßnahmen zur Stabilisierung des Haushaltes bemerkbar“, wie Finanzmanagerin Bianca Becker erklärte. Die Einsparungen reichten aber nicht aus, um den voraussichtlichen Fehlbetrag zu decken, weshalb dieser über die Überschussrücklage ausgeglichen werden müsste.

Einsparungen reichen nicht aus

Auch baut die Gemeinde wohl kräftig Liquidität ab. Zwar steuert Weyhe mit Einsparungen in Höhe von 1,4 Millionen Euro bei der laufenden Verwaltungstätigkeit und Investitionsvorhaben in Höhe von rund 2,9 Millionen Euro dagegen (insbesondere durch Verschiebungen von Kosten in die Folgejahre), doch damit wird die Minderung beim Überschuss Allgemeine Finanzen nur teilweise aufgefangen. Diese wird wohl rund 7,7 Millionen Euro betragen. So entsteht für 2020 ein erhöhter Liquiditätsbedarf in Höhe von 3,4 Millionen Euro. Daraus resultiert die Inanspruchnahme von Kreditermächtigungen für 2019 und 2020 und von Liquiditätskrediten. „Ein Ausgleich von Bund und Land ist auf jeden Fall geboten“, sagte Bianca Becker mit Blick auf den Rettungsschirm 2020. Der Auszahlungstermin ist auf den 4. Dezember datiert, in welcher Höhe die Gemeinde Zuwendungen erhalten wird, steht Pundsack-Bleith zufolge noch nicht fest. Die Tendenz liege bei maximal fünf Millionen Euro, eher aber darunter.

Für SPD-Fraktionschef Rainer Zottmann zeigt der Quartalsbericht recht deutlich, dass die Gemeinde durch die Corona-Krise in eine „ganz schlimme Finanzsituation gerutscht“ sei. Kommunen seien aber „Träger des Aufschwungs“ und müssten weiter vorangehen, keinem Investitionsstau erliegen, Wirtschaft und Unternehmen jetzt Signale senden. Er habe aber ein gutes Gefühl, die Situation in den Griff zu bekommen. Nach der derzeitigen Kreditsituation der Gemeinde fragte Kurt Meyer (CDU). Wie Ina Pundsack-Bleith erläuterte, hat die Gemeinde kürzlich einen KFW-Kredit über 2,3 Millionen Euro für die Leester KGS-Kompaktsanierung mit niedrigem Zinssatz aufgenommen. Die Gemeinde könnte 6,9 Millionen Euro als Investitionskredite für 2020 aufnehmen, habe diese Kreditermächtigung aber noch nicht in Anspruch genommen. Darüber hinaus sei kürzlich für die Dauer eines Monats ein Liquiditätskredit über fünf Millionen Euro aufgenommen worden, ein weiterer sei gefolgt.

Wie mit den Zahlen für 2020 umgegangen werden soll mit Blick auf den kommenden Haushalt, wollte Wilfried Brasch (Grüne) derweil wissen. Jede Haushaltsberatung berge Ungewissheiten, sagte Pundsack-Bleith. „Wir kennen immer nur die grobe Größenordnung. Das sind Unsicherheiten, mit denen wir arbeiten müssen.“ Die Steuerschätzungen seien nie in Stein gemeißelt. Es sei die Aufgabe des Rates, auch für den erst recht ungewissen Haushalt 2021 vorausschauende und geschickte Entscheidungen zu treffen. Rainer Zottmann forderte, sich rechtzeitig mit dem kommenden Haushalt zu befassen: „Wir müssen auf Sicht fahren, anders geht es nicht.“