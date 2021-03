Bei der jüngsten Öffentlichkeitsbeteiligung ging es vorrangig um die Gestaltung des Stuhrer Bahnhofs. Der Verein Aktiv übt aber weiterhin grundlegende Kritik an der Verlängerung der Linie 8. (TAMMO ERNST)

Stuhr/Weyhe. Im Nachgang der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bebauungsplan für den Stuhrer Bahnhof im Zuge der geplanten Verlängerung der Straßenbahnlinie 8 äußert sich der Verein Aktiv kritisch zu dem Vorhaben. So sei bei der Veranstaltung deutlich geworden, „dass die Sorge um die Lärmemissionen durch die geplante Straßenbahnverlängerung ein wesentlicher Kritikpunkt bleibt“, schreibt die erste Vorsitzende Monika Kannowski in einer Stellungnahme. Zu Beginn der Planungen sei immer wieder auf die Lärmbelastung hingewiesen worden. „Zur Lärmminderung sollte eine niedrige Schallschutzwand beiderseits längs der Trasse vorgesehen werden. Alternativ wurde eine Tieferlegung der Trasse in die Diskussion eingebracht. In die konkrete Planung ist davon offenbar aus Kostengründen nichts eingeflossen. Da die Verlängerung in Niedersachsen nach Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) geplant wurde, dürfen auch keine Rasengleise verbaut werden“, sagt Kannowski weiter.

Auch die geplante Nutzung der neuen „Nordlicht“-Straßenbahnen der BSAG kritisiert Aktiv: „Dieses Fahrzeug konnte nicht Gegenstand der bisherigen schalltechnischen Untersuchungen sein. Es sind somit neue entsprechende Untersuchungen insbesondere zum Schall erforderlich.“ Zudem sei das neue Fahrzeug lauter als die derzeit eingesetzten Straßenbahnen, so Kannowski. „Die Initiatoren und gegenüber jedem Zweifel tauben Befürworter haben eine ganze Reihe von Nachlässigkeiten und vermeidbaren Fehlern begangen“, sagt sie und blickt auf die jüngste Veranstaltung, bei der ihren Angaben nach eine Vorlage mit einem „völlig veralteten Planungsstand“ gezeigt wurde. „Ein schweres Versäumnis der Stuhrer Gemeindeverwaltung“, so Kannowski.

„Eine Straßenbahn als starres, für Stuhr und Weyhe überdimensioniertes Verkehrsmittel, das zudem viele Hauptverkehrsstraßen über 100 Mal am Tag quert und Staus verursacht, und das bei weniger Haltestellen, kann nicht Wunsch der Bürgerinnen und Bürger sein“, heißt es vom Verein weiter. „Ganz abgesehen davon, dass ein Verkehrsmittel auf einer festliegenden Trasse in einer Flächengemeinde, wie der Gemeinde Stuhr, die über Jahrzehnte gewachsenen Wohngebiete, Gewerbeansiedlungen, Arbeitsplätze, Orte für Versorgung, Freizeit und Sport sowie Naherholung nicht optimal verbinden kann“, so Aktiv. Die Linie 8 bringe deutlich mehr Nach- als Vorteile. Daher setze sich Aktiv für die „smarte, flexible und zukunftsweisende Lösung Elektrobus ein“. Weiterhin fordert der Verein „Angebote öffentlicher Bürgerbeteiligungen durch die Gemeinde Stuhr bei Planungen von Ortsentwicklungen und nach zwanzig Jahren einseitiger Fokussierung auf die Linie 8 endlich ein ÖPNV-Konzept für alle Ortsteile“.

Die Gemeinde Stuhr reagiert gemischt auf die Vorwürfe von Aktiv. „Bei der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ging es nicht um die Verlängerung der Linie 8 an sich, sondern um die Flächen im Bereich des Bahnhof Stuhr, auf denen eine Park-And-Ride-Anlage entstehen soll“, betont Stuhrs Bürgermeister Stephan Korte. Für die eigentliche Verlängerung gebe es einen Planfeststellungsbeschluss, der, wie berichtet, noch nicht rechtskräftig ist.

„In den Planfeststellungsunterlagen gibt es auch ein Lärmgutachten, welches die Gebäude auflistet, die dem Grunde nach einen Anspruch auf passive Schallschutzmaßnahmen haben. In einem Teilbereich ist auch die Errichtung einer Lärmschutzwand vorgesehen. Zudem hat der Vorhabenträger zugesagt, dass zum Abschluss der Maßnahme der Oberbau dem Stand der Technik entsprechen wird“, so Korte weiter. Soweit der Gemeinde bekannt ist, sollen auf der Strecke die neuen Straßenbahnen verkehren, die aber „leiser sind als die alten Straßenbahnen, sodass sich keine neuen Anforderungen ergeben“.

Die veralteten Planungsunterlagen während der Veranstaltung zur Öffentlichkeitsbeteiligung räumt Korte ein. „Bedauerlicherweise wurde in der Information zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung eine veraltete Darstellung einer möglichen Trassenvariante aus dem Jahre 2000 vorgestellt. Die dort dargestellte Trassenführung hat allerdings niemals Rechtskraft erlangt und ist schon seit vielen Jahren nicht mehr Gegenstand der Planungen“, sagt er. Eine unterlassene Öffentlichkeitsbeteiligung könne der Gemeinde hingegen nicht vorgehalten werden. So sei der Trassenverlauf mehrfach in Ausschüssen und im Gemeinderat debattiert worden. Außerdem sei 2004 eine „Öffentlichkeitsbeteiligung mit 50 Besuchern“ abgehalten worden. Die verschiedenen Pläne hätten immer wieder ausgelegen, „sodass es für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde über mehrere Jahre hinweg vielfältige Gelegenheiten gab, sich über diese Planung zu informieren und an dieser mitzuwirken“, betont Korte.

Dies alles sei aber nicht Gegenstand jüngsten Veranstaltung gewesen. Diese sollte nur die Pläne für die zukünftige Haltestelle veranschaulichen, so Korte. „Der Vorwurf einer 'Nachlässigkeit' der Gemeinde oder gar in diesem Zusammenhang von 'schwerwiegenden Fehlern' zu reden geht völlig fehl. Dies hat allein schon das sehr deutliche Urteil des Bundesverwaltungsgerichts bestätigt“, sagt der Bürgermeister zu den Vorwürfen von Aktiv.



Der Trassenverlauf der geplanten Verlängerung der Linie 8 kann auch weiterhin im Fachdienst Stadtplanung der Gemeinde Stuhr eingesehen werden. Auch im Internet unter er Adresse https://www.linie1und8.de/linie-8.html gibt es Aktuelles zu den Planungen.