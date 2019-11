Die Kreissparkasse Syke ist bereits der zweite Dienstleister, der sich um die Vermarktung der Flächen im Ortskern kümmern soll. (Kelm)

Jetzt ist es offiziell: Die Kreissparkasse (KSK) Syke ist von der Gemeinde Stuhr beauftragt worden, die gemeindeeigenen Flächen im Brinkumer Ortskern zu vermarkten. Die beiden Partner unterzeichneten mit sofortiger Wirkung eine Vertriebsvereinbarung, wie Gemeinde und KSK gemeinsam mitteilten. Die Partnerschaft stand bereits seit der Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Umwelt am 24. Oktober im Raum. Damals hatte CDU-Ausschussmitglied Frank Schröder aus nicht-öffentlichen Sitzungen über die Vereinbarung gesprochen (wir berichteten). Die KSK übernimmt damit die Nachfolge der Drost Consult GmbH aus Hamburg, die Anfang September als Dienstleister für die Vermarktung abberufen wurde.

Die neue Vertriebsvereinbarung sei dabei „vergleichsweise einfach gestrickt“, wie Stuhrs Stadtplaner Christian Strauß berichtet. So werde die KSK darin beauftragt, die gemeindeeigenen Flächen im Brinkumer Zentrum zu vermarkten. Dabei handle es sich um die drei Teilflächen um den geplanten Marktplatz. Das Gelände rund um das mexikanische Restaurant und das Hotel Bremer Tor inklusive des Parkplatzes dahinter, auf dem der neue Busbahnhof geplant ist, gehört nicht dazu, wie Strauß berichtet. „Das Bremer Tor ist nicht Gegenstand der Flächen, die vermarktet werden sollen“, betont er. Dafür seien die „baurechtlichen Voraussetzungen geschaffen“, sagt der Stadtplaner mit Blick auf einen rechtskräftigen Bebauungsplan, den der Rat bereits vor einiger Zeit beschlossen hatte.

„Wir freuen uns, dass die Gemeinde auf uns zugekommen ist“, sagt Jörg Städtler, Leiter des Immobilien Service der KSK. Ziel der Kooperation sei es, „auf Basis der gefassten Beschlüsse aus unserem Kundenkreis einen Interessenten zu finden“, so Städtler weiter. Die KSK wolle vor allem in ihrem lokalen Kundenstamm nach möglichen Investoren suchen. Dabei könnten die drei Teilbereich sowohl gemeinsam als auch getrennt vermarktet werden. „Idealerweise gibt es ein Konzept für alle drei Teilbereiche“, sagt Stadtplaner Strauß. Sowohl ein Nutzungskonzept als auch die architektonische Ausgestaltung solle darin enthalten sein. Mögliche Investoren sollten sich dabei an die Entscheidungen des beschlossenen Entwicklungskonzepts für den Ortskern orientieren. Sollte es dabei zu Konflikten kommen, sollen die Probleme möglichst in gemeinsamen Gesprächen geklärt werden, so Städtler. „Durch die Vermarktung der Flächen könnte vielleicht eine Sogwirkung für das Bremer Tor entstehen“, sagt er.

Mit der neuen Kooperation soll wieder Schwung in die Vermarktung der Flächen gebracht werden. Doch wie optimistisch sind die Partner, einen geeigneten Investor für das Areal in Brinkums guter Stube zu finden? Immerhin gab es bei dem ersten Investorenwettbewerb keinen Interessenten für das Projekt. „Wenn wir sagen, wir trauen uns das nicht zu, wären wir fehl am Platze“, sagt Jörg Städtler selbstbewusst. Allerdings bremst er auch die Erwartungen auf schnelle Erfolge. So sei nicht „übermorgen“ mit einer Entscheidung zu rechnen, aber auch zu lange soll es nicht dauern. „Der Mittelweg wäre gut“, so der KSK-Mitarbeiter.

Aber warum wurde die KSK als lokaler Akteur nicht gleich mit der Vermarktung der Flächen beauftragt? „Zu dem Zeitpunkt waren wir nicht der richtige Ansprechpartner“, erklärt Jörg Städtler. Und Christian Strauß ergänzt zur Auswahl des Vermarkters am Anfang, dass die Gemeinde damals einen Dienstleister suchte, der „auf städtebauliche und architektonische Ansätze“ spezialisiert war. Die jetzige Vergabe an die KSK sei ohne Ausschreibung erfolgt. „Es bedarf in diesem Fall keiner Ausschreibung“, erklärt Ulrich Richter, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, das Verfahren. Mit der KSK hätte die Gemeinde einen Partner gewählt, zu dem „eine Nähe und Vertrauen“ aus anderen Projekten bestehe und der Vorhaben in „solcher Größenordnung“ stemmen könne, so Richter.

Bei den Beteiligten besteht nach dem aktuellen Schritt Hoffnung, dass Investoren anbeißen. „Idealerweise finden wir mehrere Investoren, die ihre Ideen vorstellen“, sagt Christian Strauß. Danach soll der Prozess weitergehen wie geplant: Eine Jury entscheidet, welches Konzept zum Tragen kommt. Wann der gesamte Prozess abgeschlossen sein könnte, kann Strauß nicht abschätzen. „Da können wir im Moment keine zuverlässige Aussage machen“, so der Stadtplaner.

Die Vereinbarung zwischen der KSK und der Gemeinde wird zunächst für ein halbes Jahr geschlossen und endet aktuell am 30. Juni 2020, informiert Strauß weiter. Sie könne aber auch verlängert werden. Und was passiert, wenn die KSK erfolglos bleibt? Darüber müsse zum gegebenen Zeitpunkt diskutiert werden, betonen die Beteiligten. Jörg Städtler versichert aber, dass sein Unternehmen bereits mögliche Investoren für das Areal im Hinterkopf habe.