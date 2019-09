Auf Supermarktplatz in Erichshof

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Küchengerät aus Verkaufswagen gestohlen

Maike Plaggenborg

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend ist in Erichshof ein unbekannter Täter in einen Verkaufswagen eingebrochen. Der Wagen stand auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Bremer Straße.