Die Natur war schon immer eine wichtige Inspirationsquelle für Nicole Clöer. Seit Anfang des Jahres setzt sie sich künstlerisch mit dem Klimawandel auseinander. (Braunschädel)

Noch ist Nicole Clöer in ihrem Atelier nicht auf Besuch eingestellt. An der freien Wand hängen drei Leinwände, alle stellen verschiedene Stufen des Schaffensprozesses dar. Davor liegen Teppichreste, darauf als Farbpaletten dienende Pappteller, mit Farbsprenkeln besetzte Pinsel und Farbtuben. Die Utensilien müssen spätestens an diesem Sonnabend, 21. September, verschwunden sein. Dann gewährt die 50-Jährige Einblicke in ihr Atelier und zeigt verschiedene Arbeiten, die sich an den Wänden ihres Zuhauses in Brinkum an der Georgstraße 4a befinden. Von 14 bis 18 Uhr begrüßt die Künstlerin Gäste im Zuge der alle zwei Jahre stattfindenden offenen Ateliers vom Verein Kunst in der Provinz.

Die Besucher erfahren dann auch, was es mit den drei Leinwänden im Atelier auf sich hat, der aktuellen Arbeit der Künstlerin. Auf einer der Oberflächen ist nichts außer dunklen, dicken Pinselstrichen zu sehen. Auf der zweiten wird es schon bunter – und auf der letzten Leinwand ist es ein Meer aus geschwungenen Farbstrichen. Es sind Sonnenblumen, die Nicole Clöer derzeit in der Schwungtechnik mit Ölfarbe malt. Und irgendwie schließt sich hier der Kreis. Über dem Schreibtisch im Atelier findet sich ein anderes Bild mit Sonnenblumen, allerdings realistisch und nicht abstrakt dargestellt. Mit acht Jahren hat Clöer die Pflanzen mit Ölfarbe gemalt. „Mit meiner Großmutter habe ich früher Sonnenblumen eingepflanzt“, sagt sie über das wiederkehrende Motiv. Die Natur war schon eigentlich immer ihre größte Inspirationsquelle. Sie fehlte der gebürtigen Bremerin, als sie einst im dritten Stock eines Atelierhauses in ihrer Studienstadt Münster arbeitete, einem alten Industriegebäude.

Bei ihren derzeitigen Werken geht die Liebe zur Natur noch weiter. Clöer, die sich auch im Naturschutzbund (Nabu) engagiert, setzt sich seit Anfang des Jahres künstlerisch mit dem Thema Klimawandel auseinander. Ergebnis sind einige der etwa zehn Werke, die sie am Wochenende zeigt. Ein Sommerurlaub an der französischen Côte d’Azur im vergangenen Jahr hatte die Künstlerin zu dem Thema gebracht. Nicole Clöer war schnorcheln, doch die Unterwasserwelt erschien ihr karger als früher. Ihr Lebensgefährte meinte, eine Qualle entdeckt zu haben, dabei war es eine im Wasser schwebende Plastiktüte. Dann wütete am Abend vor der Abreise ein Sturm, Schadstoffe wurden in das Meer gespült, das Baden blieb für eine Woche verboten. Nicht zuletzt der Rekordsommer in der Heimat gab der Künstlerin zu denken. „Dann habe ich angefangen, mir künstlerisch über diese Themen Gedanken zu machen“, sagt sie. Ein Ergebnis sind sieben Monotypien, die verschiedene Phasen des Himmels zeigen, auf sechs Papieren breitet sich das damals erlebte Unwetter aus. Was geschieht, wenn die Sonne zur Gefahr wird? Eine Frage, der Nicole Clöer auch nachgeht. Entstanden sind die Bilder „Sengende Sonne“, „Sonnenbrand“ oder „verdorrte Erde“ mit Akzenten aus Giftgrün, Ocker, Braun- und Beigetönen. Die meisten sind bis zum 3. Oktober in der Ausstellung „Heiße Zeiten und andere Phänomene“ im Bürgerhaus Weserterrassen zu sehen. Zwei Arbeiten wurden zudem von einer Pariser Galerie angefragt, sagt Clöer.

15 bis 20 Linoldrucke, drei stellt die Künstlerin bei den offenen Ateliers aus, sollen zudem eine Brücke zwischen Klimaschutz und Kunst schlagen. Ein Fisch, der um Hilfe ruft, und der Schriftzug „Save The Oceans“ (Rettet die Ozeane) sind immer wieder neu zu Collagen zusammengesetzt. In Diepholz waren die Plakate bereits ausgestellt, auch in der Kunstschule Stuhr hängen Exemplare. Fünf Euro vom Kaufpreis gehen an den Stuhrer Nabu.

Vor zwei Jahren beteiligte sich Nicole Clöer erstmals an den offenen Ateliers, begrüßte an zwei Tagen 46 Besucher. Das Format gefällt der Künstlerin: „Man weiß vorher nie, wer so alles kommt.“