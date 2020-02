Das Büro ist aufgeräumt und bereit zur Übergabe an den Nachfolger. Niels Thomsens Amtszeit als Bürgermeister endet an diesem Donnerstag. (Vasil Dinev)

Die in Stuhr waren die intensivsten Jahre seines Berufslebens, sagt Niels Thomsen. „Ich bin gerne hier Bürgermeister gewesen“, sagt er, das Kinn auf die ineinander gefalteten Hände gestützt. Im Detail erinnert er sich daran, als er auf die Stellenanzeige stieß, mit der die Gemeinde Stuhr vor zwölf Jahren einen ersten Gemeinderat suchte. Es war sein Hochzeitstag, Thomsen hatte die Anzeige aus der Zeitung ausgeschnitten, in die Jackentasche gesteckt und sie seiner Ehefrau beim gemeinsamen Essen vorgelegt. Damals war er noch in der Verwaltung in Husum im Landkreis Nordfriesland tätig. „Das kannst du“, erinnert sich Thomsen an die Reaktion seiner Frau. Doch bevor die Pläne konkreter wurden, musste eines noch geklärt werden: „Wir wussten nicht genau, wo dieses Stuhr ist“, sagt Thomsen und lacht kräftig.

Die Gemeinde und ihre Nähe zu Bremen sagten dem Diplom-Verwaltungswirt zu, der mit seiner Familie Schleswig-Holstein verließ und nach Fahrenhorst zog. Von 2005 bis 2012 war Thomsen der allgemeine Stellvertreter des Bürgermeisters, der damals Cord Bockhop hieß. Als der Landrat wurde, stellte sich Thomsen selbst zur Wahl. Acht Jahre war er an der Spitze der Verwaltung, an diesem Freitag, 14. Februar, übernimmt sein im vergangenen Jahr gewählter Nachfolger Stephan Korte, der genau wie er als unabhängiger Kandidat antrat. Wie der Abschied nach der Schlüsselübergabe am Freitag sein wird, kann sich Thomsen zu Beginn seiner letzten Woche im Amt noch nicht genau vorstellen. Das Rathaus war ja auch beinahe 15 Jahre sein Arbeitsumfeld. „Es ist ein Moment, bei dem ich noch nicht weiß, wie er sich anfühlen wird“, sagt er.

Bürgerpost als Medizin

Dass er nicht erneut antreten werde, hatte der 58-Jährige bereits früh bekannt gegeben – noch bevor sein Leben und das seiner Familie, den drei erwachsenen Söhnen und der Ehefrau, vor einem Jahr komplett auf den Kopf gestellt wurde. Thomsen erlitt einen schweren Herzinfarkt. Seine Frau holte ihn mit dem Auto aus Bremen ab. „Es ging mir gar nicht gut“, erinnert sich Thomsen. Seine Frau habe sofort reagiert, eine Notärztin habe bis über das normale Maß hinaus um sein Leben gekämpft. „Ich bin dem Tod knapp von der Schippe gesprungen“, sagt Thomsen. Das habe er seinen beiden Lebensretterinnen zu verdanken. Seine Familie vor dem Krankenbett im Klinikum Links der Weser zu sehen, habe ihn belastet, sagt er. Die Angst vor Folgeschäden war groß. Thomsen kann ein Jahr später aber sagen: „Ich bin wieder gesund.“ Er sei viel Rad gefahren während des Genesungsprozesses, was er auch fortsetzen möchte. Viele Bürger hätten ihm geschrieben und gute Besserung gewünscht. „Das hat mir sehr geholfen“, sagt Thomsen.

Es gebe kein bestimmtes Projekt in seiner Amtszeit, das er besonders hervorheben möchte. Ohnehin seien es ja nicht seine Verdienste, die Verwaltung setze politische Beschlüsse um. „Vieles ist gut gelaufen. Wir stehen gut da, damit bin ich zufrieden“, sagt er. Viel Freude haben ihm die Besuche Stuhrer Grundschulklassen im Rathaus bereitet, die sich dabei auch im Bürgermeisterbüro umsahen und die sich mit lauter werdenden Trippelschritten auf dem Flur ankündigten. „Am Ende des Besuchs habe ich viele Autogramme schreiben dürfen“, sagt er und strahlt.

Doch da gibt es auch Erinnerungen aus der Amtszeit, die seine Miene für einen kurzen Moment versteinern lassen. Niels Thomsen nennt nicht den Umstand, dass ein Verwaltungschef auch mal Konflikte aushalten muss. Während er Bürgermeister war, ist es zu vielen Unglücksfällen in Stuhr gekommen, darunter schwere Unfälle auf der Autobahn, Brände und tödliche Badeunfälle. Thomsen sagt, seine Gedanken seien bei den Opfern, ihren Angehörigen, aber auch bei den Helfern gewesen – besonders bei jenen, die ehrenamtlich zur Stelle sind, meist neben dem Beruf. „Das hat mich manches Mal beschäftigt. Ich denke immer mal wieder daran“, sagt Thomsen und blickt vom Konferenztisch seines Büros durch das große Fenster auf die Fahrzeughalle der Stuhrer Ortsfeuerwehr.

Der sich stark zu Norddeutschland bekennende Thomsen hat eine lebendige Art, Momente zu beschreiben und auf Fragen zu antworten. Mit viel Geduld und Liebe zum Detail. So auch, als er auf ein Projekt zu sprechen kommt, das ihn praktisch vom ersten Tag an in Stuhr begleitete: die Straßenbahn-Erweiterung von Bremen nach Stuhr und Weyhe. Cord Bockhop fuhr mit ihm als neuen Bürgermeisterstellvertreter im Auto durch die Gemeinde, um ihm alles zu zeigen. An einem Bahnübergang sagte Bockhop, dass dort bald die Straßenbahn fahren würde. Niels Thomsen schüttelt den Kopf: „Das war 2005.“ Der Bedarf habe sich in der Zwischenzeit sogar um ein Vielfaches verstärkt. „Es ist ein großer Standortnachteil, dass wir als Gemeinde dieser Größe keine Anbindung an den Schienenverkehr haben“, sagt Thomsen. Er könne die Premierenfahrt der Straßenbahn als Bürgermeister nicht mehr begleiten. Es freue ihn aber, dass das seinem Nachfolger wohl vergönnt sein wird.

Thomsen fing im Alter von 22 Jahren nach Abitur und Wehrdienst bei der Husumer Verwaltung an und hatte dort verschiedene Aufgaben inne. Das hat seinen Weitblick geschärft. Einer Partei war er jedoch nie angehörig – was er auch nicht als wichtig ansieht. „Mein Ziel war es von Anfang an, dass man parteiübergreifend wirkt. Es geht um die Gestaltung unserer unmittelbaren Lebenswirklichkeit.“ Am Stuhrer Gemeinderat habe er immer geschätzt, dass die Sache, der große Konsens im Vordergrund stehe.

Büro fertig zur Übergabe

Die angesammelten Papiere sind zum Wochenbeginn aus dem Bürgermeisterbüro im ersten Stock des Rathauses verschwunden. Neben dem Schreibtisch hatte Thomsen ein hölzernes Steuerrad stehen. Das hatte er an seinem ersten Arbeitstag als Bürgermeister bekommen. 2012 war er nämlich mit dem Motto „Kurs halten“ in den Wahlkampf gegangen.

Die Gemeinde und ihre Bürger schätzt Thomsen sehr. Der typische Stuhrer sei freundlich, engagiert und respektvoll, findet er. Die Gemeinde verlassen wird er nicht. „Das Amtszeitende ist kein Grund, jetzt umzuziehen“, betont er. Sport ist seit seiner Erkrankung ein zentraler Lebensbestandteil geworden. Fußballfan ist er aber schon praktisch immer gewesen. Der in Wittbek bei Husum geborene Thomsen ist seit frühester Kindheit an Fan des Bundesligisten FC Bayern München. Daraus habe er nie ein Geheimnis gemacht, trotzdem sagt er: „Wenn man hier lebt, kann man sich Werder Bremen nicht entziehen.“ Inzwischen seien seine Emotionen für die Kicker von der Weser sogar stärker als die, für die Lieblingsmannschaft, zumal seine Söhne Anhänger der Grün-Weißen sind.

Was bleibt nach acht Jahren Niels Thomsen? Er überlegt einen Moment, um dann zu sagen: „Ich wünsche mir, dass ich als Bürgermeister in Erinnerung bleibe, der den Menschen in Stuhr, den Mitgliedern des Rates und den Kollegen zugewandt war.“