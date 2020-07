Katze Karla ist sieben Jahre alt und verschmust. Sie hat jedoch etwas mit Übergewicht zu kämpfen. (Vasil Dinev)

Stuhr-Brinkum. Das Tierheim Arche Noah beherbergt derzeit wieder einige pelzige Freunde, die neue Halter suchen. Eines der Tiere ist Karla, die etwa sieben Jahre alt und eine Wohnkatze ist. „Sie möchte immer dabei sein„, sagt Mitarbeiterin Janina Walter. Karla wird als super lieb, verschmust und anhänglich beschrieben. Die Katze sei etwas dick und soll deswegen eine Diät halten. Es wird geraten, einen abgesicherten Balkon oder eine abgesicherte Terrasse zur Verfügung zu haben, wenn man Karla in sein Leben holt. Kinder sind wohl kein Problem, aber Hunde mag die Katze nicht. Auch mit ihren Artgenossen habe die Mieze so ihre Probleme. Laut der Mitarbeiterin ist Karla nicht kastriert. Außerdem ist die Katze FIV-positiv, das heißt, sie hat Katzen-Aids. Alterstypisch ist sie natürlich nicht mehr so aktiv. „Sie ist unsere kleine Mopskatze“, sagt Janina Walter abschließend.



Weitere Auskünfte zu Karla gibt es im Tierheim Arche Noah, Rodendamm 10, in Brinkum. Die Mitarbeiter sind donnerstags und freitags von 15 bis 17 Uhr sowie sonnabends von 14 bis 17 Uhr vor Ort. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 04 21 / 89 01 71, über die auch Termine vereinbart werden können, sowie online unter www.tierheim-arche-noah.de zu finden.