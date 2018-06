Tschüss, Gelber Sack: Die Vertreter der Gesellschafterversammlung der AWG sowie des Unternehmens begrüßen, dass es ab dem kommenden Jahr vermutlich eines dieser beiden Tonnen-Modelle im Landkreis Diepholz geben wird – größtenteils jedenfalls. (Jonas Kako)

Andreas Nieweler konnte am Mittwoch eine Nachricht verkünden, die für rund 80 Prozent der Menschen im Landkreis Diepholz – das jedenfalls sollen Umfragen ergeben haben – eine gute ist. "Die Tonne kommt, aber wir wissen noch nicht, wer für die Beschaffung und die Entleerung beauftragt wird", erklärte der Geschäftsführer der Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) des Landkreises Diepholz in Bassum die Krux aus Sicht seines Unternehmens. Während er auch begrüße, dass der Gelbe Sack damit ausgedient hat, bleibe die Ungewissheit, ob die AWG diese Umstellung wird begleiten dürfen.

"Drei Jahre haben wir über diese Veränderung diskutiert", berichtete Nieweler – ebenso von vielen Verhandlungen mit dem sogenannten Dualen System, den Lizenzgebern für die Verpackungswirtschaft, die erst vergangene Woche abgeschlossen wurden. Mit dem Ergebnis ist Nieweler nicht hundertprozentig glücklich. Denn einigen konnten sich die Parteien – auf der Gegenseite war dies die Firma Recycling Kontor Deutschland (RKD) aus Köln – nur auf die Einführung einer reinen Verpackungstonne als Ersatz für die alles andere als reißfesten und beliebten Säcke.

Verpackungstonne kommt ab dem 1. Januar 2019

In die Tonne kommt nun ab dem 1. Januar 2019 alles an Leichtverpackung, im Fachjargon LVP abgekürzt, entweder vorher im Haushalt in neutralen Tüten gesammelt oder idealerweise lose – weil später leichter zu sortieren. "Es ist erst einmal eine Serviceverbesserung", so Nieweler. Mit dem Gelbe-Sack-System sei man schon lange unzufrieden, zumal nur etwa ein Drittel des Müllgewichts – ihm zufolge fallen pro Bürger jährlich gut 30 Kilogramm an – stofflich verwertet werde.

Allzu gern hätte die AWG gleich ein Behältnis präsentiert, in das auch "stoffgleiche Nichtverpackungen" dürfen. Und daher bleibt die Einführung einer solchen kommunalen Wertstofftonne laut Landrat Cord Bockhop vorerst ein "Traum". Nieweler: "Schon irrwitzig, dass wir allein verantwortlich sind für alle Abfälle aus privaten Haushalten hier, nur für die Verpackung nicht." Es sei zwar richtig gewesen, vom damaligen CDU-Umweltminister Klaus Töpfer die "Produzentenverantwortung" durchzusetzen, den Verursachern von Verpackung also aufzuerlegen, sich um deren Entsorgung zu kümmern. Letztlich habe dies eine "ökologische Katastrophe" mit sich gebracht.

Dass der Gelbe Sack abgeschafft werden kann, macht ein neues Verpackungsgesetz – Vorläufer war lediglich eine Verordnung – möglich. Das tritt ab 2019 in Kraft. Es soll immerhin die kommunalen Mitbestimmungsmöglichkeiten verbessern. Das Problem: Bereits im Juli diesen Jahres wird eine erneute Ausschreibung über die künftige Behälterverteilung, deren Leerung oder eine Kombination erforderlich. Die AWG ist zusammen mit der langjährigen Partnerfirma Stenau aus Ahaus im nordrhein-westfälischen Kreis Borken nur einer der Bewerber, die aktuelle Vereinbarung läuft zum Jahresende aus. "Der Landkreis ist auch für die Privatwirtschaft interessant", weiß Nieweler und erwartet einige Konkurrenz. Wegen der Arbeit bisher und der damit verbundenen Ortskenntnis rechnet er sich aber gute Chancen aus in diesem Wettbewerb.

Aufwändiger Wechsel vom Gelben Sack auf die Tonne

Sollte dieser dann – im August soll das Ergebnis vorliegen – den erhofften Erfolg bringen, gäbe es drei Jahre Sicherheit. Ziel ist, die Recyclingquote bis 2022 von derzeit 35 Prozent auf 60 Prozent zu erhöhen. Dann müssten die Planungen ohnehin dieser Entwicklung angepasst werden.

Schon der Wechsel vom Gelben Sack auf die reine Verpackungstonne bringt einigen Aufwand mit sich. Immerhin sind rund 80.000 Behältnisse – ganz gelb, dunkelgrau mit gelbem Deckel oder nur gelbem Griff – aufzustellen. Und das bis Jahresende, netto also innerhalb von drei Monaten, wie Nieweler zu bedenken gibt. Sollte die AWG den Zuschlag erhalten, hieße das mit seinen Worten: "Es wird eng." Außerdem werden vier oder gar fünf neue Sammelfahrzeuge anzuschaffen sein, sagte er.

Obwohl Andreas Nieweler davon ausgeht, dass eingangs erwähnte 80 Prozent die Tonne statt der Säcke wollen, letztlich vielleicht 90 Prozent eine solche ordern, gibt es auch jene Leute, die bei ihm unternehmensintern "Tonnenverweigerer" genannt werden. Sie sollen auch die Möglichkeiten haben, bei den gelben Tüten zu bleiben. Nieweler stellt aber klar: "Ein zweites Sammelsystem wird es nicht geben." Die Säcke müssten demnach selbst zu den vier Wertstoffhöfen Weyhe/Stuhr, Bassum, Sulinger Land und Diepholz-Aschen oder aber an den neun Mini-Standorten im Landkreis gebracht werden.