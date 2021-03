Der Landkreis Diepholz erwartet bereits für Donnerstag die Freigabe des Impfstoffes von Astra-Zeneca, nachdem die Bundesregierung am Montag beschlossen hatte, die Impfung damit auszusetzen. (Daniel Karmann/DPA)

34 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat der Landkreis Diepholz am Mittwoch verzeichnet. Bei weiteren neun bereits positiv getesteten Kreisbewohnern ist zudem die britische Virusvariante nachgewiesen worden. Die Zahl der derzeit Infizierten liegt bei 140, insgesamt hat es bisher 4815 bestätigte Fälle gegeben.

Der Landkreis Diepholz erwartet zudem voraussichtlich schon an diesem Donnerstag eine Freigabe für den Impfstoff von Astra-Zeneca, nachdem die Bundesregierung die Impfungen am Montag vorsorglich ausgesetzt hatte. Die Freigabe für Astra-Zeneca vorausgesetzt, sollen die für Freitag und Sonnabend vorgesehenen Termine im Impfzentrum Bassum dann auch beibehalten werden. Impftermine, die von Montag bis Donnerstag ausfallen mussten, sollen in der kommenden Woche zu gleichen Tagen und Zeiten stattfinden, so die Kreisverwaltung. Gegebenenfalls erhalten dann ab der nächsten Woche auch Kindertagesstätten und Schulen entsprechende Termine.

Am Mittwoch hatte das Land Niedersachsen zudem mitgeteilt, dass Hörakustiker und Optiker ebenfalls zur Gruppe der zweiten Impfpriorität zählen. Angehörige dieser Berufsgruppen können sich somit über die Hotline des Landes unter 0800/9988665 beziehungsweise über das Internetportal www.impfportal-niedersachsen.de zur Schutzimpfung mit beruflicher Indikation anmelden.

Aktuell befinden sich 860 Menschen im Landkreis Diepholz in Quarantäne. In den Kliniken des Landkreises Diepholz werden zurzeit zwölf Patienten in Bezug auf Corona behandelt. Zwei Patienten werden intensivmedizinisch versorgt und beatmet. Der Inzidenzwert für den Landkreis, der online unter www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen einsehbar ist, lag laut Niedersächsischem Landesgesundheitsamt am Mittwochmorgen bei 59,4.