Aufgrund der hohen Auslastung der Labore können die Ergebnisse von Corona-Tests manchmal mehr als 96 Stunden dauern. (DENIS BALIBOUSE/DPA)

Landkreis Diepholz. Neun neue Corona-Fälle hat der Landkreis Diepholz gemeldet. Damit steigt die Gesamtzahl auf 111. Die Infektionen verteilen sich mit 24 Fällen in Weyhe, 16 in Stuhr, 14 in der Stadt Diepholz, elf in Bassum, neun in Syke, jeweils acht in Twistringen, Sulingen und Lemförde sowie 13 weiteren Fällen im übrigen Landkreisgebiet. Bisher konnten 30 Betroffene aus der Quarantäne entlassen werden. In stationärer Behandlung befinden sich 18 Patienten, davon werden vier intensivmedizinisch behandelt. „Es werden die größten Anstrengungen unternommen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und den betroffenen Covid-19-Patienten zu helfen“, so Landrat Cord Bockhop und weiter: „Ob die Kliniken, der Rettungsdienst, die hausärztlichen Praxen, das Gesundheitsamt oder das Testzentrum – alle Akteure stehen unter großem Druck und trotzen dem Coronavirus nun schon seit Wochen mit unermüdlichem Einsatz. Wir stehen vor einer immensen Herausforderung, deren Ende noch nicht in Sicht ist. Der mit Abstand wichtigste Faktor in dieser Zeit ist ein besonnenes Handeln, auch der Bürgerinnen und Bürger.“

Es habe jedoch auch Meldungen über Menschen gegeben, die sich aufgrund eines Corona-Verdachts an ihren Hausarzt wenden, jedoch weiterhin am öffentlichen Leben teilnehmen, ohne Termin beim KVN-Testzentrum vorstellig werden oder Einkäufe erledigen. „Generell gilt: Personen, die Symptome zeigen, sollten sich nicht in der Öffentlichkeit aufhalten“, erklärt Gesundheitsamtsleiter Daniel Tabeling. „Es ist völlig unverständlich, dass Verdachtspersonen, die von ihrer hausärztlichen Praxis an das Testzentrum überwiesen werden, sich nicht direkt in häusliche Absonderung begeben“, sagt er. Auch Kreisrätin Ulrike Tammen findet deutliche Worte: „Konnte eine Quarantäne aufgrund ausstehender Tests oder Testergebnisse durch das Gesundheitsamt noch nicht offiziell angeordnet werden, bedeutet das nicht, dass Betroffene mit einem begründeten Infektionsverdacht sich nach Lust und Laune in der Öffentlichkeit bewegen sollten. Ein solches Verhalten ist sozial unverantwortlich und stellt eine enorme Gefährdung für andere dar. Der Landkreis prüft derzeit, ob in diesen Fällen rechtliche Schritte eingeleitet werden können.“

In Bezug auf Anfragen beim Bürgertelefon weist der Landkreis darauf hin, dass vom Abstrich bis zum Vorliegen eines Testergebnisses in der Regel bis zu 96 Stunden vergehen, in Einzelfällen auch mehr. Dies begründe sich durch den großen logistischen Aufwand und die hohe Auslastung der Labore. Für allgemeine Fragen zur Corona-Pandemie hat die niedersächsische Landesregierung eine Hotline eingerichtet. Diese ist montags bis freitags zwischen 8 und 22 Uhr unter der Rufnummer 05 11 / 1 20 60 00 erreichbar.