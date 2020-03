Im vergangenen Sommer war der Hombach in Weyhe trocken gefallen. Damit das die Ausnahme im Landkreis Diepholz bleibt, möchte die Kreisverwaltung ein Wasserversorgungskonzept erstellen, wie es auch derzeit auf Landesebene in Arbeit ist. (Archiv Kelm)

Wasserknappheit und Verunreinigung des Trinkwassers – zwei Themen, die die Diepholzer Kreisverwaltung mit Sorge betrachtet. Und allzu fern scheinen sie nicht zu sein. Im vergangenen Jahr war erstmals der Hombach in Weyhe trocken gefallen (wir berichteten). „Das war in Anführungszeichen nur der Hombach. Das wird größer werden“, sagte Kreisrat Jens-Hermann Kleine am Dienstag an die Mitglieder des Ausschusses für Kreisentwicklung und Umwelt gerichtet. Damit warb er eindringlich für die Aufstellung eines Wasserversorgungskonzeptes für den Landkreis Diepholz. Dem folgte das Gremium einstimmig.

Sechs Grundwasserkörper lassen sich laut Stephan Maaß, Leiter der Fachdienste Bauordnung und Städtebau sowie Umwelt und Straße, zum Landkreis Diepholz zählen. Derzeit hat die Verwaltung bei 759 Brunnen eine Entnahmeerlaubnis erteilt, was 55,6 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr entspricht. 59 Prozent der Genehmigungen umfasst die Trinkwasserförderung, 34 Prozent sind für Feldberegnung vorgesehen und sieben Prozent für sonstige Zwecke, beispielsweise gewerbliche Nutzung für Anlagen zur Freihaltung. „Die Feldberegnung ist exponentiell am Wachsen“, sagte Maaß. In den 1980er-Jahren seien in dem Bereich „so gut wie keine“ Genehmigungen erteilt worden. Der Landkreis hat noch 17 Millionen Genehmigungen in Reserve. Ein Vergleich zwischen November 2014 und September 2019 aber zeigt, dass sich die nutzbare sogenannte Dargebotsreserve des Grundwassers deutlich verringert hat. Bei allen Grundwasserkörpern im Landkreis ist ein Rückgang zu verzeichnen. Besonders sticht der im Bereich Kirchdorf hervor. Die nutzbare Dargebotsreserve, das also, wofür der Landkreis Nutzungsgenehmigungen erteilen kann, betrug 2014 noch 1,42 Millionen Kubikmeter pro Jahr. Fünf Jahre später sind es rund 619 000 Kubikmeter pro Jahr.

„Wir haben zu viel Wirtschaftsdünger im System“, sagte Maaß in Bezug auf die sogenannten Roten Gebiete. Welche Bereiche besonders mit Nitrat belastet sind, zeigte der Fachdienstleiter anhand einer Karte. In den orangefarben eingezeichneten Bereichen Kirchdorf, Wagenfeld und Gödestorf werden die Schwellenwerte teilweise fast um das Fünffache überschritten, sagte Maaß. Die schädlichen Stoffe, die heute auf das Feld aufgebracht werden, bräuchten mehrere Jahre, um die Bodenschichten zu durchdringen. „Wir wollen aber nicht so lange warten, bis wir ein Problem haben“, so Maaß. Die Verwaltung wolle sich das Verteilernetz angucken und daraus Konzepte ableiten.

In absehbarer Zukunft werde es beim Wasser vermehrt zu Nutzungskonflikten kommen, betonte Kreisrat Kleine. Ein solcher habe sich schon beim Hombach angedeutet, dessen Trockenfall mit der Wasserförderung der Harzwasserwerke in Zusammenhang gebracht worden war. Das Land Niedersachsen bereitet derzeit ein Wasserversorgungskonzept vor. Der Landkreis Osnabrück arbeite seit einem Jahr an einem eigenen Entwurf, sagte Maaß. Mit ihm wolle sich der Landkreis Diepholz abstimmen. In zwei bis drei Jahren soll das Konzept stehen. Vorerst sind 50 000 Euro in den Haushalt eingestellt worden, was laut Maaß aber aller Voraussicht nach nicht ausreichen wird.

Die Kreistagsfraktion der Freien Wählergemeinschaft (FWG) wollte von der Verwaltung einige Punkte erläutert wissen. In welche Bereiche wie viel Wasser fließt etwa. Jens-Hermann Kleine sagte, dass es keine validen Daten gebe, welche genauen Mengen als Trinkwasser oder Brauchwasser benutzt werden. Dabei müsse man sich auf Berechnungen von Experten verlassen. Ob schon jetzt umgelenkt werde und inwiefern das Konzept mit der Düngeverordnung kompatibel ist, wollte Ingo Estermann von der SPD-Kreistagsfraktion wissen. Bereits im vergangenen Jahr war das Genehmigungsverfahren für Feldberegnung verändert worden, erklärte Kleine daraufhin. Es sei für die Antragsteller verkompliziert worden. „Hier muss es leider komplizierter werden“, so Kleine. Die Verwaltung wolle sich so ein breiteres Bild verschaffen, um mehr Kontrolle zu haben. Laut Stephan Maaß werde auch die Düngemittelproblematik strenger kontrolliert.

Vor dem Hintergrund, dass ausgebrachte Schadstoffe je nach Beschaffenheit des Bodens etwa zehn Jahre brauchen, bis sie das Grundwasser erreichen, sagte Peter Faßbinder (Die Linke): „Wir müssen die Notbremse so früh wie möglich ziehen.“ Jürgen Borchers (SPD) interessierte, ob Wasserversorger bei der Konzepterstellung ins Boot geholt werden sollen. „Wir wollen alle Interessengruppen berücksichtigen“, sagte Kleine. Heiner Lampe (CDU) merkte an, dass es keine Daten gibt von Brunnennutzern in Privatgärten, was die Verwaltung bestätigte. Romuald Buryn (Grüne) plädierte dafür, Trinkwasser, Brauchwasser und Grundwasser bei der Betrachtung streng auseinander zu halten. Gefährdungen und Risikofaktoren seien bei den Wasserarten durchaus unterschiedlich. Ulrich Helms (FWG) pflichtete ihm bei und gab zu bedenken, dass auch öffentlich betriebene Kläranlagen zu überprüfen seien, die Arzneimittel und Mikroplastik in die Gewässer eintragen. Die Landwirtschaft sei eben nicht das einzige Risiko für das Wasser. Bei der Konzepterstellung sei auch zu prüfen, ob im Falle der Ausweisung von Bauland auch darauf geachtet werde, dass die Kapazitäten der vorhandenen Kläranlagen und Wasseraufbereitungen ausreichen. Helms betonte auch: „Es gibt nur ein Interesse: Dass wir vernünftiges Wasser haben in der Zukunft. Da darf es keine Interessenkonflikte geben.“

Grund zur Sorge besteht für die Nutzer der Brunnen nicht, sagte Kleine. Die Verwaltung wolle sich die tatsächlichen Verbrauche ansehen und gucken, ob die erteilten Bewilligungen auch ausgeschöpft werden. Unter Berücksichtigung der zuvor diskutierten Punkte stimmten die Ausschussmitglieder geschlossen dafür, die Voraussetzungen für ein Wasserversorgungskonzept zu schaffen.