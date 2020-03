Landrat Cord Bockhop und Kreisrat Jens-Hermann Kleine sind negativ auf Corona getestet worden (Symboldbild). (Jean-Christophe Bott/DPA)

Landkreis Diepholz. Der Diepholzer Landrat Cord Bockhop und Kreisrat Jens-Hermann Kleine sind negativ auf das Coronavirus getestet worden. Das Ergebnis sei am Mittwochabend eingetroffen, sagte eine Sprecherin des Landkreises. Nach vorsorglicher häuslicher Quarantäne ist Bockhop wieder an seinem Arbeitsplatz, heißt es aus dem Kreishaus. Beide hatten sich testen lassen, nachdem Erster Kreisrat Wolfram van Lessen positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Er befindet sich in häuslicher Absonderung und zeigt laut der Sprecherin „leichte Symptome“.