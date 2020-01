Stuhr-Brinkum. Drei rauwollige Pommersche Landschafe im Wert von etwa 1000 Euro, sind von einer Weide in Brinkum entwendet worden. Wie die Polizei mitteilt, sind diese in der Zeit von Freitag, 14.30 Uhr, bis Sonnabend, 14.30 Uhr, an der Straße Am Rövekamp verschwunden. Es fanden sich Blutspuren auf der Weide. Personen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Weyhe unter 04 21 / 8 06 60 zu melden.