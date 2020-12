Abermals sind Landwirte aus der Region mit ihren Treckern vorgefahren, um für bessere Erzeugerpreise zu demonstrieren. In Dreye blockierten sie am Montagabend und Dienstagmorgen das Zentrallager der Verbrauchermarktkette Aldi. (Michael Galian)

Weyhe-Dreye. Landwirte aus der Region haben am Montagabend und Dienstagmorgen die Zufahrt zum Aldi-Zentrallager in Dreye (Industriestraße) blockiert. Nach Angaben der Polizei waren am Montag bis zu 180 Landwirte mit ihren Traktoren vorgefahren, am Dienstag seien es circa 60 gewesen. Unter den Teilnehmern habe ein stetiger Wechsel stattgefunden, hieß es. Im Bereich der Dreyer Straße war es zu Verkehrsbehinderungen gekommen, die Demonstrationen waren friedlich verlaufen, so die Polizei weiter. Nachdem die Geschäftsleitung der Supermarktkette am Dienstagmorgen schriftlich ihre Gesprächsbereitschaft zum Ende der Woche zugesichert hatte, lösten die Landwirte in Dreye und auch in Beverstedt (Kreis Cuxhaven) die Blockade der Zufahrtsstraßen am Dienstagmorgen mit ihren Traktoren auf, sodass der Lieferverkehr wieder stattfinden konnte.

Bis zum Zeitpunkt der Auflösung hatten in Beverstedt noch circa 60 Landwirte mit ihren Traktoren an der Spontanversammlung vor dem Zentrallager eines Supermarktes im Heerstedter Mühlenweg teilgenommen. Vor dem Zentrallager in Weyhe hatten die Landwirte ihre Blockade zunächst noch aufrechterhalten, wie die Polizei mitteilte. Ein von den Beamten initiiertes Gespräch zwischen der Filialleitung und den Versammlungsteilnehmern habe schließlich auch dort dazu geführt, dass die Landwirte die Blockade beendeten.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich im Laufe des Dienstags weitere Spontanversammlungen von Landwirten ereignen, hatte die Polizeidirektion Oldenburg mit einem Führungsstab die Einsatzleitung übernommen.

Die Landwirte reagierten mit ihrem Protest auf eine am Montag ergebnislos verlaufene Videokonferenz des Agrarministeriums zur schwierigen wirtschaftlichen Situation der Landwirte, die gegen zu niedrige Erzeugerpreise protestieren. In vier Wochen will Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) erneut zu einem Gespräch einladen. Dann solle es konkrete Lösungskonzepte geben, teilte das Landwirtschaftsministerium mit. Das reichte den Landwirten offenbar nicht. Unter anderem in Harpstedt im Landkreis Oldenburg sammelten sich am Montag Trecker-Konvois Richtung Dreye.