Zeigen, wo ihre Blühwiese entstehen soll: Hermann Detjen (l.) und Hergen Detjen aus Seckenhausen. (Landvolk Mittelweser)

Seit zwei Jahren sorgt der Varreler Landwirt André Mahlstedt auf seinem Milchviehbetrieb bereits für buntes Treiben in der Gemeinde Stuhr. Der Landwirt verkauft Bienenpatenschaften. Für jede Patenschaft von privaten Personen, aber auch Unternehmen und Einzelhändlern sät Mahlstedt Blühwiese aus. Im vergangenen Jahr kamen so bereits fast vier Hektar blühende Landschaft zustande, teilt Tim Backhaus vom Landvolk Mittelweser mit. Mahlstedt möchte in diesem Jahr ganz besonders Unternehmen aus der Region ansprechen, ein Zeichen für die Artenvielfalt zu setzen. „Firmen, die bei uns eine Patenschaft übernehmen, können nach Absprache gern zu einer Hofführung mit Milch- und Käseverkostung vorbeikommen“, sagt er.

Die Flächen sind für die Öffentlichkeit frei zugänglich. „Damit die Menschen sich das bunte Treiben auf der Wiese ganz genau anschauen können“, wie er sagt. Kreuz und quer durchs Feld geht der „Blühwiesenrundgang“, auf dem auch Stühle und Bänke zum Verweilen, Beobachten und Erfreuen einladen. Die Patentafel verrät die Namen der Unterstützer und Insektenfreunde. Der Rundgang startet direkt bei Mahlstedts Milchtankstelle an der Grünen Straße 6 und kann rund um die Uhr und kostenlos beschritten werden. Weitere Informationen gibt es per E-Mail an andremahlstedt@web.de, telefonisch unter 0174/1841317 oder im Internet unter www.mahlstedts-milchhof.de unter dem Punkt „Bienenpatenschaft“.

„Wir brauchen Insekten wie die Bienen, die für das Bestäuben von Pflanzen unverzichtbar sind“, sagt auch Landwirt Hergen Detjen aus Seckenhausen. Schon seit mehreren Jahren ist die Familie nach eigenen Angaben aktiv und sät Blühstreifen entlang ihrer Felder aus. Jetzt will sie direkt an ihrem landwirtschaftlichen Betrieb an der Industriestraße in Seckenhausen eine große Blühfläche anlegen und sucht dafür Blühpaten. Für 50 beziehungsweise 100 Quadratmeter zahlen die Paten einen Kostenbeitrag in Höhe von 25 oder 45 Euro. Dafür sät die Familie Detjen ab Mitte Mai auf ihren betriebseigenen Flächen eine einjährige Honigpflanzen-Mischung aus, die Bienen ein durchgängiges Trachtenband bis hinein in den Herbst bieten soll.

Wer eine Patenschaft eingeht, erhält ein Zertifikat. Darüber hinaus will die Familie Detjen ihre Paten per E-Mail regelmäßig informieren und plant, wenn es die Corona-Lage zulässt, auch einen Vor-Ort-Termin. „Ich überlege auch, eine Bank an das Feld zu stellen, auf der Interessierte verweilen können“, sagt Hergen Detjen. Wer sich für eine Blühpatenschaft interessiert, erreicht ihn unter der Rufnummer 0171/8605588 oder per E-Mail an h.detjen.dh@gmail.com.