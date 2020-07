Die Landwirte versammelten sich auf dem Rathausplatz in Weyhe (Symbolbild). (Vasil Dinev)

Weyhe. Die Polizei hat am Sonnabend gegen 19.15 Uhr eine Versammlung auf dem Rathausplatz in Weyhe registriert. Dabei handelte es sich nach Angaben der Beamten um eine Zusammenkunft von ortsansässigen Landwirten, die sich vor Ort mit rund 15 Traktoren trafen. Die Landwirte hatten sich spontan dazu entschieden, dass sie sich bei den Weyher Bürgern noch mal für die entgegengebrachte Toleranz der vergangenen Treckerdemos bedanken wollten, so die Polizei weiter. Die Versammlung verlief friedlich und die Corona-Bestimmungen wurden eingehalten, berichteten die Beamten.