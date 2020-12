Am Montagabend haben Landwirte aus der Region erneut zu Protesten in Dreye angesetzt und beladene Aldi-Lastwagen daran gehindert, das Zentrallager zu verlassen. (Michael Galian)

Weyhe-Dreye. Wie bei den jüngsten Protesten am Dienstag vergangener Woche angekündigt haben Landwirte aus der Region ihrem Unmut über die Preispolitik von Discountern ab Montag erneut Nachdruck verliehen. Wieder haben sich eine Reihe von Landwirten mit ihren Treckern, zwischen 100 und 200 dieses Mal, vor dem Aldi-Zentrallager in Dreye versammelt, um dort das Ausfahren von Ware zu verhindern, weil ein von der bäuerlichen Basis geforderter Gesprächstermin zwischen Politik, Einzelhandel und Landwirten nicht zugesagt worden ist. Die Proteste dauerten nun länger und es sind mehr Landwirte beteiligt.

Noch am späten Dienstagmittag sprach Polizeisprecher Thomas Gissing von etwa 20 bis 30 Treckern, mit denen die Landwirte vor Ort die Stellung auch über Nacht hielten. Am frühen Dienstagabend war die Zahl wieder auf etwa 50 gestiegen. In der Spitze – am Montagabend gegen 23 Uhr – seien es „vielleicht mehr als 100“ gewesen. Ab etwa 20 Uhr sei die Zahl stetig angewachsen. Der Kirchweyher Landwirt Eylert Ahrens dagegen spricht von einer Zahl von etwa 200 Fahrzeugen am Montagabend, die an drei Zufahrten zum Aldi-Lager aufgestellt wurden. Nach Gesprächen zwischen dessen Zugehörigen und Landwirten habe man sich darauf verständigt, dass Lastwagen mit Frischware das Betriebsgelände verlassen dürfen und externe Zulieferer selbiges anfahren und entladen dürfen, so Gissing.

„Es läuft ziemlich kooperativ“, sagte der Sprecher in einer ersten Bilanz über den Kontakt zwischen Polizei und Protestlern. Zwar seien einige Kennzeichen von Treckern, die direkt an den Zufahrten stehen, erfasst worden, aber nur für den Notfall, in dem eine schnelle Räumung der Wege erforderlich wird. Die Fahrer seien stets in der Nähe. „Das bedeutet: Der Rettungsweg ist frei“, so Gissing. Auch die Kreuzung Dreyer Straße/Industriestraße war von den Protesten betroffen gewesen: mit Sitzblockaden.

Landwirt Ahrens zufolge bestehen er und seine Mitstreiter – in Dreye ist das ein lose Gruppe von Bauern aus dem Landkreis Diepholz, dem Heidekreis, Rotenburg, Nienburg, Verden, Bremervörde oder auch Delmenhorst – auf einen Dialog zwischen der Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU), jenen nicht-organisierten Landwirten und Vertretern des Lebensmittelhandels. Gemeint sind damit die „vier großen“, laut Bundeskartellamt Edeka, Rewe, Aldi und die Schwarz-Gruppe (mit unter anderem Lidl), die sich mehr als 85 Prozent des Marktes teilen. „Aldi ist der Hauptpreissenker“, sagt Ahrens mit Blick auf die jüngste Ankündigung des Discounters, den Kilopreis für Butter um 60 Cent auf 3,20 Euro senken zu wollen. Dagegen wehren sich bereits seit Sonntag auch Landwirte in Hesel (Landkreis Leer), wo laut Gissing am Dienstag der Niedersächsische Umweltminister Olaf Lies (SPD) für Gespräche eintraf. „In Hesel wird für ganz Deutschland verhandelt“, sagt Ahrens. Das Aldi-Zentrallager dort sei das nächste für die große Zahl an Milchviehbauern im Landkreis Cloppenburg. „Wir wollen in Dreye so lange bleiben, wie die in Hesel“, sagte Ahrens. Proteste laufen dafür in Schichten. Auch am Abend war, so Gissing, noch „kein Ende in Sicht“. Er gehe davon aus, dass die Landwirte eine weitere Nacht ausharren.