Jörg Schmidt (links) und Jens Thomsen sind zwei der insgesamt drei Geschäftsführer von Thomsen Industrie-Vertretungen. (Vasil Dinev)

Stuhr-Moordeich. Jens Thomsen und Jörg Schmidt sehen es realistisch, aber gelassen. „Uns kennt hier kaum jemand“, wissen die Geschäftsführer der Firma Thomsen Industrie-Vertretungen aus Moordeich. Schließlich deutet auf das Unternehmen, das schon seit 40 Jahren besteht, an der Moordeicher Landstraße nur ein Schild hin, die Büroräume befinden sich in einem etwas zurückliegenden Haus. In ihrer Branche ist die Firma dagegen alles andere als eine Unbekannte: Für rund 20 Unternehmen aus dem Maschinen-, Anlagen-, Geräte- und Fahrzeugbau sowie Großhandel hat Thomsen Industrie-Vertretungen den ausgelagerten regionalen Vertrieb übernommen.

Der Begriff regional umfasst dabei weit mehr als die nähere Umgebung. Thomsen Industrie-Vertretungen – kurz TIV – ist für den Vertrieb seiner Kunden in ganz Nordwestdeutschland zuständig, inklusive des nördlichen Teils von Nordrhein-Westfalen und des nördlichsten Zipfels von Hessen. „Wir haben uns bewusst dafür entschieden, regional tätig zu sein“, betont Jens Thomsen. Auf der anderen Seite der Geschäftsbeziehungen, bei den Firmen, für die Thomsen-Industrie-Vertretungen den Vertrieb übernommen hat, ist der Kundenkreis nicht auf eine bestimmte Region beschränkt. Überwiegend betreut das Unternehmen Kunden aus Europa, aber auch international. „Die englische Sprache ist daher auch immer wichtiger für uns geworden“, so Thomsen.

Die Produkte, die diese Firmen herstellen, sind nicht im Einzelhandel oder Internet erhältlich. „Wir sind nur B-to-B unterwegs“, erklärt Jens Thomsen – also Business-to-Business (Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen). Thomsen Industrie-Vertretungen arbeitet zum Beispiel mit Unternehmen aus der Windenergie zusammen, aus dem Fahrzeugbau oder dem Anlagenbau. „Diese Firmen engagieren uns, weil sie keinen Außendienst haben“, sagt Thomsen zum Hintergrund. Und Schmidt ergänzt: „Oder wenn sie zu klein sind oder sich hier in der Region nicht auskennen.“

Thomsen Industrie-Vertretungen hat zwölf Mitarbeiter, darunter die drei Geschäftsführer Jens Thomsen, Jörg Schmidt und Marc Lilkendey. Sechs Mitarbeiter sind im Außendienst tätig und vier Mitarbeiterinnen aus dem Innendienst kümmern sich um den Vertrieb. Dazu kommen zwei Verwaltungsmitarbeiter. Bei den Außendienstmitarbeitern sei die Basis in der Regel eine technische Ausbildung, so Thomsen. „Wir qualifizieren unsere Mitarbeiter und unsere Anbieter schulen uns auch“, erklärt der Geschäftsführer. Der Großteil der Mitarbeiter ist schon sehr lange für das Unternehmen tätig und dementsprechend spezialisiert. „Es geht darum zu verstehen, was der Kunde aus dem Portfolio unserer Anbieter braucht“, betont Thomsen. Die langjährige Erfahrung sei auch ein „Haupt-Know-how“ des Unternehmens. „Der Kunde weiß, dass er sich auf unsere Vorschläge verlassen kann“, sagt Thomsen.

Sein Vater Hermann Thomsen, ein gelernter Werkzeugmacher, gründete die Industrie-Vertretung 1980, seit 1984 arbeitet Jens Thomsen im Unternehmen. Jörg Schmidt und Marc Lilkendey begannen beide als Außendienstmitarbeiter, sind seit 2010 wie Jens Thomsen geschäftsführende Gesellschafter. Die ersten Jahre befand sich der Firmensitz in Huchting, 1992 folgte aus Platzgründen der Umzug nach Moordeich. „Hier sind wir auch noch näher an der Autobahn“, ergänzt Thomsen.

Denn die Außendienstmitarbeiter sind viel unterwegs, auch wenn das im Laufe der Zeit weniger geworden ist. „Anfangs war man alle vier bis sechs Wochen beim Kunden und vier bis fünf Tage in der Woche im Außendienst“, erinnert sich Thomsen. Heute fahre man zum Kunden, wenn es um Projekte oder Neuvorstellungen gehe. Das Geschäft sei dadurch etwas unpersönlicher geworden, aber durch die oft langjährigen Geschäftsbeziehungen gebe es ein hohes Vertrauen zwischen beiden Seiten. Durch Corona hat sich diese Entwicklung weiter verstärkt. „Der digitale Besuch ist sehr stark ins Leben gerückt“, hat Thomsen festgestellt. Alles lasse sich damit aber nicht ebenso wie mit einem persönlichen Besuch regeln, findet Jörg Schmidt. „Etwa, wenn es um die Feinheiten geht“, sagt er.

Die beiden Geschäftsführer blicken trotz der Corona-Krise optimistisch in die Zukunft. Auch wenn es im Moment „eine kleine Delle“ gebe, das Unternehmen würde schließlich viele langjährige Projekte betreuen. „Langfristig und nachhaltig“ ist daher auch ein Leitsatz der Firma, die zumindest unter den Stuhrer Unternehmern doch gar nicht so unbekannt sein dürfte – schließlich ist Thomsen Industrie-Vertretungen auch schon seit vielen Jahren Mitglied in der Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (Isu).