Stuhr-Groß Mackenstedt. Aus einem Auto, das auf dem Gelände eines Supermarktes in Groß Mackenstedt stand, sind am Freitagmorgen in der Zeit von 8 bis 8.35 Uhr ein Laptop, eine Aktentasche und ein Navigationsgerät gestohlen worden. Nach weiteren Angaben der Polizei hatten der oder die Täter für diesen Bruch die Seitenscheibe des Autos zerstört. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.