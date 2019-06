Vom Hügel auf dem Mühlenkamp-Gelände gibt es einen guten Überblick über das Festival-Areal. (Vasil Dinev)

Weyhe-Leeste. Die Bühne steht, die Zäune auch: Beim ersten Blick auf das Gelände des Aufmucken-Festivals, das an diesem Sonnabend, 15. Juni, auf dem Mühlenkamp-Gelände in Leeste über die Bühne geht und ein klares Zeichen gegen Rechts setzen will, ist sofort eine Veränderung gegenüber der Ausgabe im vergangenen Jahr festzustellen. Neben dem größeren Gelände für die Besucher gibt es auch mehr Zäune. Diese sollen vor allem die neu gepflanzten Bäume und Blühstreifen auf dem Areal schützen. Im Vorfeld hatte es Bedenken gegeben, die Großveranstaltung könnte zu Problemen für die jungen Pflanzen auf dem neugestalteten Gelände führen.

Diese Bedenken wollen die Organisatoren vom Weyher Aktionsbündnis gegen Rechts, Robert Steinbicker und Tina Fischer, zerstreuen. „Um die Blühstreifen und die Neuanpflanzungen wurden extra Zäune aufgebaut“, berichtet Steinbicker. „Das war nicht so viel Mehraufwand“, sagt er weiter. Die Gitter um die Grünflächen und die jungen Bäume wurden von der Gemeinde bereits vor einiger Zeit aufgestellt.

Auch das Team um Steinbicker und Fischer ist schon seit Wochen eingespannt. „Seit einem halben Jahr telefonieren wir zweimal täglich“, sagt Steinbicker schmunzelnd. Die Stunden, die er in die Vorbereitungen investiert, könne er gar nicht zählen. Jeden Tag sei er damit beschäftigt, auch wenn es nur ein Telefonat ist oder die halbe Stunde, um etwas zu überlegen, berichtet er. „Es sind mehrere hundert Stunden“, überschlägt der Organisator.

Die heiße Phase des Festival-Aufbaus begann am Mittwoch. Dann kamen die Zäune für das rund 3000 Quadratmeter große Festivalgelände. Insgesamt wurden zwischen 250 und 300 Elemente verbaut, weiß Steinbicker. Auch die Bühne und die Toilettenwagen wurden aufgestellt, berichtet er. Am Donnerstag bekamen die Bier- und Kühlwagen ihren Platz und wurden in Betrieb genommen. Nach und nach kamen die Fahrradständer und anderes hinzu. Kulinarisch sollen die Festival-Besucher mit den Klassikern Bratwurst, Pommes und Bier aber auch mit Burritos, Süßkartoffelpommes, Poffertjes, einer Wok-Nudelpfanne und Cocktails versorgt werden.

Eine Herausforderung ist die Stromversorgung. Diese soll durch zwei Stromkästen auf dem Gelände und zwei zusätzliche Aggregate gewährleistet werden. „Wir haben Leistung von rund 400 Kilowattstunden“, berichtet Steinbicker, laut Tina Fischer der „Mann für die Logistik und den Aufbau“. Eine zweite, noch größere Herausforderung sei aber die Wasserversorgung – vor allem die Entsorgung des Schmutzwassers. Da auf dem Gelände kein Anschluss an das Kanalnetz vorhanden ist, benötigt jeder Toilettenwagen eine Schmutzwasserpumpe, erläutert Steinbicker. Insgesamt 30 Toiletten inklusive Behinderten-WC stehen auf dem Gelände zur Verfügung. „Es wird keine wirkliche Schlange an den Toiletten geben“, verspricht Steinbicker. Sollte es sich dort aber trotzdem stauen, seien Stehtische für einen kleinen Plausch beim Warten vorhanden, sagt der Organisator. Der Backstagebereich für die Künstler wird im Leester Jugendhaus eingerichtet, erzählt Mitorganisatorin Tina Fischer.

Spätestens am Freitagabend sollte dann alles fertig sein, berichteten die beiden Organisatoren. Denn für 21.30 Uhr war der Lichtcheck geplant, so Steinbicker. Damit rund ums Festival alles funktioniert, haben er und Tina Fischer ein Team von rund 50 Helfern an ihrer Seite. „Wir machen alles selber“, betont Fischer. Das Aufmucken sei schon eine andere Veranstaltung als zum Beispiel die NDR-Sommertour, die bald auf dem Weyher Marktplatz Station mache. „Da bekommt man das Komplettpaket“, weiß sie zu berichten. Neben den eigenen Helfern kommen noch Security, Feuerwehr und DRK dazu. So komme er auf knapp 100 Helfer, sagt Steinbicker.

Nach den Vorbereitungen sollte einem gelungenen Festival nichts mehr im Wege stehen. „Wir rechnen solide mit 1500 Leuten“, berichtet Robert Steinbicker. Für 2000 wäre Platz. Auch die acht auftretenden Bands (siehe Kasten) sind laut ihm bereit. „Alle Bands sind gesund, munter und freuen sich sehr“, weiß Steinbicker zu berichten. Für Kurzentschlossene liegen an der Abendkasse noch Karten bereit. Diese kosten 25 Euro, ermäßigt 23 Euro.

Zur Sache

Line-Up und Shuttle

14 Uhr: Einlass

14.15 Uhr: Fragmentshader

14.55 Uhr: Rausz

15.45 Uhr: Paloma & The Matches

16.45 Uhr: The Busters

18.15 Uhr: Liedfett

19.45 Uhr: Waving The Guns

21.05 Uhr: Turbostaat

22.45 Uhr: Egotronic

Für Besucher, die mit dem Zug nach Weyhe anreisen, wird es einen Shuttle-Service vom Kirchweyher Bahnhof (Leester Seite) zum Festivalgelände geben. Der Shuttlebus pendelt ab 13.30 Uhr alle halbe Stunde.