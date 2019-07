Der Sachschaden beträgt 20 000 Euro. (Janina Rahn)

Stuhr-Brinkum. Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstagmittag gegen 13.30 Uhr auf der Bremer Straße (B 6) in Brinkum-Nord ereignet. Drei Fahrzeuge waren darin verwickelt. Das war laut Polizei passiert: Eine 44-jährige Autofahrerin aus Achim übersah beim Auffahren von einem Grundstück auf die Bremer Straße den Laster eines 41-Jährigen aus Oyten. Bei dem Zusammenstoß verhakte sich ihre Auto am Lastwagen und wurde einige Meter mitgeschleift. Dabei stieß das Auto noch gegen den Wagen eines 67-Jährigen aus Liebenau. Die 44-Jährige und ihre beiden 14 und 16 Jahre alten Kinder wurden durch den Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Zwei Insassen des dritten Fahrzeuges konnten eigenständig zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus fahren. Die Polizei beziffert den entstandenen Gesamtschaden auf 20 000 Euro.