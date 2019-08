Ein folgenschwerer Unfall hat sich in Seckenhausen ereignet (Symbolbild). (Patrick Seeger/dpa)

Stuhr-Seckenhausen. Ein Unfall mit einer verletzten Frau und hohem Sachschaden hat sich am Mittwoch in Seckenhausen ereignet. Laut Polizei kam es dazu gegen 10.25 Uhr auf der Delmenhorster Straße an der Kreuzung zur Industriestraße. Eine 56-jährige Laster-Fahrerin aus Oyten übersah beim Linksabbiegen von der Industriestraße auf die Delmenhorster Straße eine entgegenkommende 45-jährige Autofahrerin aus Stuhr. Die 45-Jährige wurde beim Zusammenstoß verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den Schaden auf 13 000 Euro.