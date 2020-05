Ein Lastwagen-Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Brinkum. Zweimal hat es am Montagmorgen auf der A 1 Richtung Bremen zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum gekracht – ein Mensch ist dabei leicht verletzt worden. Laut Polizeiangaben fuhr gegen 9.16 Uhr der 48-jähriger Fahrer eines Lastwagen-Anhänger-Gespannes aus dem Landkreis Kassel auf den vor ihm langsam fahrenden Sattelzug eines 45-Jährigen aus dem Kreis Aurich auf.

Durch den Aufprall sei der Lastwagen des 48-Jährigen so stark beschädigt worden, dass er nicht mehr fahrtüchtig war und abgeschleppt werden musste. Den Schaden an den beteiligten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 15 000 Euro. Da beide auf dem Seitenstreifen der Autobahn zum Stehen kamen, sei es im Anschluss nur zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen durch die Bergungsarbeiten gekommen.

Gegen 10.21 Uhr gab es an der Stelle jedoch einen weiteren Auffahrunfall am Stauende, wie die Autobahnpolizei mitteilt. Der 41-jährige Fahrer eines Sattelzuges aus dem Kreis Viersen erkannte offensichtlich das vor ihm liegende Stauende zu spät und fuhr auf ein stehendes Lastwagen-Anhänger-Gespann auf. Dessen 52-jähriger Fahrer erlitt bei dem Aufprall leichte Verletzungen und kam in ein umliegendes Krankenhaus. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von 10 000 Euro aus. Der Unfall habe keine „nennenswerten zusätzlichen Verkehrsbeeinträchtigungen“ nach sich gezogen, heißt es.