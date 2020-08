Ein lauter Knall in einem Umrichter einer Photovoltaikanlage hat am Sonntag für einen Feuerwehreinsatz am Klosterbachweg in Heiligenrode gesorgt. (Feuerwehr)

Stuhr-Heiligenrode. Durch einen lauten Knall in einem Umrichter einer Photovoltaikanlage eines Zweifamilienhauses am Klosterbachweg in Heiligenrode sind am Sonntag gegen 12 Uhr die Feuerwehren Heiligenrode, Groß Mackenstedt und Fahrenhorst per Sirene und Meldeempfänger alarmiert worden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten sich die Bewohner des Hauses schon ins Freie gerettet, wie Rüdiger Schünke, Pressesprecher der Heiligenroder Ortsfeuerwehr, mitteilt. Zuvor konnte der Hausbesitzer noch die Photovoltaikzellen auf dem Dach abschalten. Damit kein weiterer Schaden entstehen konnte, wurde dann der Rest von der Verteilung durch die Feuerwehr getrennt. Außerdem kontrollierten die Einsatzkräfte die Anlage mit der Wärmebildkamera. Die Bewohner wurden währenddessen vom Rettungsdienst untersucht. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz wieder beendet werden.