Die Gruppe Maiden's Blush aus dem Allgäu tritt mit der Chorvereinigung Leeste auf. (FR)

Weyhe-Leeste. Die Chorvereinigung Leeste lädt für kommenden Sonnabend, 7. September, zu einem Gemeinschaftskonzert mit dem Gastchor Maiden’s Blush aus Scheidegg im Allgäu ein. Das Konzert in der Marienkirche in Leeste beginnt um 18 Uhr. Florian Pfoh, der 2009/2010 bei der Chorvereinigung Leeste während seines Studiums in Bremen für ein Jahr die Leitung innehatte, ist dann mit dem Frauenensemble zu Besuch. Bei diesem ist er seit 2015 Chorleiter und begleitet es bei seinen Auftritten an der Gitarre und dem Klavier. Pfoh studierte Gitarre in Bad Königshofen und Bremen sowie Musikwissenschaften in Halle an der Saale. 2014 zog er ins Allgäu und ist seitdem neben seiner Tätigkeit bei Maiden’s Blush Singlehrer und Dozent für Gitarre an der Sing- und Musikschule Westallgäu und der Sing- und Musikschule Lindenberg.

Das Ensemble Maiden’s Blush besteht laut Ankündigung seit 2004 und gehört zum Singverein Scheidegg. Die Gruppe tritt monatlich in der Paracelsusklinik auf, gibt Jahreskonzerte, beteiligt sich am Singen am Dorfplatz, singt im Adventskonzert und bei kirchlichen Anlässen. Höhepunkt war im Jahr 2011 ein Konzert mit Kathy Kelly in der Scheidegger Pfarrkirche. Das Repertoire besteht aus bekannten Popsongs, Irish Folk und traditionellen Songs. Gesungen wird bis auf wenige Ausnahmen in englischer Sprache. Drei Damen aus dem Chor sorgen auch für instrumentale Begleitung mit Gitarre, Cajon und Bass. Der Eintritt ist frei. Spenden gehen an die Marienkirche Leeste für die technische Ausstattung.