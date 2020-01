Wohl wegen Erdgasförderung

Leichtes Erdbeben in Borstel

Alexandra Penth

Die Erde hat in Borstel in der Samtgemeinde Siedenburg am Mittwochnachmittag leicht gebebt. Der Niedersächsische Erdbebendienst vermutet als Ursache die Erdgasförderung in dem Gebiet.