Die Beamten stellten den Alkoholgeruch im Atem des Mannes fest (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Brinkum. In der Höhe der Auffahrt zur Ortsumgehung Brinkum ist es am Sonnabend gegen 4.15 Uhr zu einem leichten Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 22-jähriger Bremer mit seinem Wagen die dortige Leitplanke touchiert. Während er den entstandenen Schaden in Augenschein nahm, kam zufällig eine Streife vorbei und fragte den Mann, ob er Hilfe benötige. Während der Unfallaufnahme fiel den eingesetzten Beamten dann der Alkoholgeruch in der Atemluft des 22-Jährigen auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille. Auf der Dienststelle der Polizei in Weyhe wurde dann eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.