Lernen trotz Ferien? Im Landkreis Diepholz gibt es diverse Bildungsangebote über den Sommer, damit Schüler verpasste Lerninhalte aufholen können. (Sebastian Gollnow/DPA)

Landkreis Diepholz. Kaum ein Schulhalbjahr ist wohl so verlaufen wie das jüngste, durch die Corona-Pandemie musste in vielen Schulen teilweise der Unterricht ausfallen oder konnte nur in eingeschränkter Form stattfinden. Wieso also nicht die jetzt angefangene Ferienzeit nutzen, um den ein oder anderen Inhalt nachzuholen oder sich anderweitig weiterzubilden? Deswegen hat das niedersächsische Kultusministerium beschlossen, Maßnahmen für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien in besonderer Weise zu fördern. Mit dem Projekt Lernräume ist laut Kreisverwaltung ein freiwilliges, außerschulisches Bildungsangebot für Schüler geschaffen worden, die in der Pandemie-Situation einer besonderen Unterstützung bedürfen.

„Als Bildungsregion unterstützt der Landkreis Diepholz das Projekt Lernräume, mit dem ein wichtiger Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit geleistet wird“, erklärt Landrat Cord Bockhop zu dem Angebot. „Deshalb will der Landkreis Diepholz mit der freiwilligen Übernahme der entstehenden Beförderungskosten auch einen Beitrag zur Entlastung der Familien leisten.“

Das Bildungsangebot kann unter anderem von den Grundschülern in Bassum genutzt werden, die im Rahmen des Lernräume-Programms an einem Sommer-Lerncamp im August teilnehmen können. In den ersten und zweiten sowie dritten und vierten Klassenstufen wird ihnen die Möglichkeit geboten, die durch die Unterrichtseinschränkungen entstandenen Bildungsrückstände aufzuholen. Das Sommer-Lerncamp in der Stadt Bassum wird durch das Mütter-Kinder-Zentrum in Zusammenarbeit mit der ländlichen Erwachsenenbildung in Niedersachsen (LEB) organisiert. Weitere Infos dazu gibt es online unter www.muekize-bassum.de.

Ein Sommercamp für Schüler ab der fünften Klasse bietet derweil der Verein „Lebenswege begleiten“ in Bruchhausen-Vilsen zusammen mit der LEB an. In der Zeit vom 5. bis 19. August stehen dafür an jedem Werktag drei Zelte auf dem Vereinsgelände bereit, das jeweils von je einer Gruppe für zwei Wochen genutzt werden kann. Vormittags bietet der Verein dabei zunächst für alle Gruppen eine Lernstoff-Wiederholung zur Vorbereitung auf das neue Schuljahr in den Kernfächern Deutsch, Englisch und Mathematik an, am Nachmittag gibt es dann verschiedene Freizeitangebote für Gemeinschaftsaktivitäten wie etwa einen Jonglierkurs, einen Clownsworkshop und mehr.

Auch die Schulkinder Diepholzer Grundschulen haben in kostenlosen Ferienkursen die Möglichkeit, Lernstoff nachzuholen. Eine Sommerschule für drei der sechs Ferienwochen bietet außerdem die Grundschule Kirchdorf an. Und natürlich gibt es in vielen Kommunen des Landkreises, unabhängig von dem Projekt Lernräume, auch wieder verschiedene Ferienprogramme und -angebote für Kinder und Jugendliche. Darüber hinaus bietet das Team Jugendarbeit des Landkreises Diepholz an drei Standorten einen Jonglier- und Balancierworkshop für Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren an. Für die drei Termine am Montag, 20. Juli, in Bassum, Mittwoch, 22. Juli, in Wagenfeld sowie Dienstag, 25. August, in Bruchhausen-Vilsen jeweils in den Zeiten von 10 bis 12 Uhr, 13 bis 15 Uhr sowie 15.30 bis 17.30 Uhr werden noch bis diesen Freitag, 17. Juli, 15.30 Uhr, Anmeldungen telefonisch unter 0 54 41 / 9 76 -11 21 und -11 70 oder per E-Mail an armin.kowalzik@diepholz.de entgegen genommen.

Obwohl es sich bei den Aktionen um außerschulische Angebote handelt, erstattet der Landkreis die Fahrtkosten zu den Lernräume-Angeboten in den Sommerferien unter bestimmten Voraussetzungen: Für die Klassen eins bis vier muss die Entfernung zwischen Wohn- und Beschulungsort mindestens zwei Kilometer betragen, für die Klassen fünf bis zehn gilt eine Mindestdistanz von vier Kilometern. Auch die Kosten für die Auto-Nutzung werden bis zur Höhe des günstigsten ÖPNV-Tickets erstattet. Die Erstattungsanträge können beim Landkreis im Fachdienst Bildung eingereicht werden. Allerdings ist laut Kreisverwaltung zu beachten, dass in den Sommerferien der Ferienfahrplan gilt und die Wege bis zur Bushaltestelle länger sein können als gewohnt. Die Kreisverwaltung empfiehlt, die Fahrplan- und Ticketauskunft online unter www.vbn.de zu nutzen. In vielen Fällen sei auch das Sommerferienticket Niedersachsen/Bremen für 33 Euro günstiger als mehrere Sieben-Tage-Tickets.

Langeweile dürfte jedenfalls in den Sommerferien auch trotz Corona-Beschränkungen bei den Schülern nicht aufkommen. Und natürlich gelten auch bei allen Aktionen trotzdem die üblichen Vorsichtsmaßnahmen: „Die Hygiene- und Abstandsregelungen gelten selbstverständlich für alle außerschulischen Bildungsangebote“, heißt es seitens des Landkreises. Alle Informationen und Verlinkungen zu den Lernräume-Angeboten im Landkreis Diepholz, die laufend aktualisiert werden, können unter www.diepholz.de/lernraeume abgerufen werden.