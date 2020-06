Der elfjährige Jesse möchte im kommenden Schuljahr eine Tablet-Klasse an der KGS Leeste besuchen. (Vasil Dinev)

Weyhe-Leeste. Sie sind leicht, handlich und haben einen Touchscreen – diese Vorteile bieten Tablets gegenüber herkömmlichen Laptops. Wie diese moderne Technik im Unterricht genutzt wird, hat die Kooperative Gesamtschule (KGS) Leeste kürzlich vorgestellt. Neun Schüler des sechsten Jahrgangs haben die I-Pads ausprobiert und berichten, wie sie den Umgang mit den Tablets finden. Sieben von ihnen haben schon im privaten Umfeld Erfahrungen mit den Geräten sammeln können.

In der KGS Leeste werden ab kommendem Schuljahr die seit 2006 bestehenden Notebook-Klassen zu Tablet-Klassen. Diese sollen für Schüler ab der siebten Klasse angeboten werden, egal welchen Schulzweig sie besuchen. Jeder Schüler einer Tablet-Klasse wird sein eigenes I-Pad haben – als reines Arbeitsgerät. Es dient dazu, Aufzeichnungen zu machen und Hefte digital zu führen. Schüler können zudem online recherchieren, Fotos machen und Filme sowie Hörspiele erstellen und abspielen. Auch Präsentationen, interaktive Plakate und Protokolle lassen sich mit einem Tablet erstellen. Die meisten Schulbücher werden als digitale Version zur Verfügung stehen, dennoch seien die analogen Varianten in der Schule wie gewohnt ausleihbar, teilt Michael Krutschke, stellvertretender Schulleiter der KGS Leeste, mit. „Es ersetzt das Schulheft, wenn man das möchte“, sagt er.

Ein ausschlaggebender Punkt für die Entscheidung für I-Pads sei neben des Touchscreens und der Leistungsstärke die Nutzung des Apple-Pencils gewesen, der mittlerweile auch für das Einsteigergerät nutzbar ist, sagt Krutschke und weiter: „Durch die Tablets können wir viel mehr Schülern ermöglichen, mit Technik im Unterricht zu arbeiten.“ Dies liege daran, dass die Notebook-Klassen ebenfalls mit Apple-Geräten arbeiteten und das Tablet im Vergleich wesentlich günstiger ist.

Der elfjährige Jesse findet das Tablet gut, weil er so mit dem Stift schreiben kann, aber auch Tippen möglich ist. „Und man muss nicht so viel mitschleppen“, sagt er. Für seine Mitschülerin Louisa war der Umgang mit dem I-Pad noch Neuland: „Ich fand, es war ungewohnt, mit so einem Stift auf einer so geraden Fläche zu schreiben – anders als mit einem Stift auf dem Papier, aber beides ist gut. Toll ist, dass es moderner ist und auch, dass man damit Fotos machen kann.“

Die Ziele sind, die Medienkompetenz zu fördern und ein schülerzentriertes, selbstgesteuertes Lernen zu erreichen, sagt Krutschke. Der Unterricht lasse sich so mit anderen Mitteln gestalten und den Schülern werden auch Risiken im Umgang mit digitalen Medien bewusst gemacht. Um das Gerät im Unterricht als reines Arbeitsgerät zu nutzen, sei eine „zentrale Verwaltung notwendig“, betont er. Deshalb handelt es sich um „gemanagte Geräte“, auf denen benötigte Apps automatisch hinzugefügt werden. Zudem gibt es gesperrte Funktionen, wie die Verwendung des Game-Centers, die Koppelung mit einer Smartwatch und die eigene Deinstallation von Apps, erklärt Krutschke weiter. Während des Unterrichts ist eine temporäre Sperrung der Tablet-Bildschirme möglich und die Lehrer haben Einsicht in die Bildschirminhalte. Die zwölfjährige Madeeha mag es, dass sie beim Schreiben oder Malen die Hand auf dem Bildschirm ablegen kann. Auch, dass so weder Tintenkiller noch Radiergummi gebraucht werden, findet die Sechstklässlerin toll.

„Wir haben 14 Jahre Erfahrung mit digitalem Unterricht und durch das Tablet haben wir neue Möglichkeiten“, sagt Rainer Patzelt, Schulleiter der KGS Leeste. Zudem findet derzeit noch bis voraussichtlich 2022 ein Umbau der Schule statt. Der Neubau bietet eine verbesserte Akustik in den Räumen, viel Lichteinfall und eine gleiche Ausstattung in möglichst allen Räumen. Ein zentrales Element sei der Beamer, der sich in jedem Unterrichtsraum befindet, ergänzt Krutschke. Dieser wird mit Apple-TV gekoppelt, und so können Schüler und Lehrer die Tablets über W-Lan mit dem Beamer verbinden und ihre Bildschirminhalte an die „digitale Tafel“ übertragen, erklärt Krutschke. Aktuell nutzen etwa 50 Prozent der Lehrkräfte ein Tablet als zentrales Unterrichtselement, sagt Patzelt und berichtet, dass es das Ziel sei, dass alle Lehrer im Unterricht I-Pads nutzen. Dies soll aber nicht verpflichtend sein. Die zwölfjährige Jonna erzählt, dass sie das Tablet sinnvoll findet, weil so Videos aus dem Internet gezeigt werden können – dies kenne sie schon von ihrer Chemielehrerin. Jesse erkennt einen weiteren praktischen Aspekt: „Eine Lehrerin hat ein Arbeitsblatt von einem Schüler abfotografiert und so konnten es alle zusammen korrigieren.“

Die I-Pads mit dem Apple-Pencil können über ein Bestellportal für rund 470 Euro bestellt werden; und auch eine Finanzierung sei möglich. Hinzu kommt eine jährliche Gebühr von 24 Euro für Apps, Verwaltung und Versicherung, erklärt Krutschke. Nach Abgang von der Schule oder Verlassen der Tablet-Klasse sei eine normale Nutzung des Geräts möglich. „Kinder, die Anspruch auf Bildung und Teilhabe haben, bekommen das Tablet geliehen“, sagt er weiter. Dafür sei eine monatliche Gebühr von fünf Euro fällig plus die Gebühr von 24 Euro im Jahr. Falls es mehr Anmeldungen als verfügbare Plätze für die Tablet-Klassen gibt, entscheide das Los, so Krutschke.

Neben Jesse sind auch die anderen acht Schüler von den Tablets überzeugt und möchten in eine Tablet-Klasse. Drei von ihnen haben sich bereits angemeldet. Auch wenn der Umgang mit dem Gerät für ein paar Schüler ungewohnt war, haben alle berichtet, dass sie Spaß dabei hatten.

Eine Anmeldung für die Tablet-Klassen ist auf der Internetseite der KGS Leeste noch bis zum 3. Juli möglich. Anmeldeformulare sind unter www.kgs-leeste.de zu finden und liegen in der Schule aus.