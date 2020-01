Seit zehn Jahren besteht die Tradition. Viel Geld kommt dabei für die Pfadfinder vom Stamm Marco Polo zusammen. (Vasil Dinev)

Stuhr-Brinkum. „Der passt von der Größe“, verkündet Piet Haase stolz und hält einen knapp einen Meter hohen Tannenbaum im Mini-Format in die Höhe. Anders als so manch anderes Exemplar zeigt sich sein gerade erworbener Baum im reinen und grünen Tannenkleid. „Die eine oder andere Christbaumkugel finden wir immer wieder an den Bäumen“, berichtet der Elfjährige lachend, bevor es mit der gemeinnützigen Mission weitergeht. Diese führt ihn und sieben weitere Pfadfinder des Stammes Marco Polo am Sonnabendmittag unter anderem durch die Langenstraße in Brinkum. Zusammen ziehen sie von Haus zu Haus, um verwaiste Tannenbäume von der Terrasse oder dem Balkon einzusammeln. In einem Einfamilienhaus haben die jungen Pfadfinder zuvor sogar noch selbst Hand angelegt und einen Baum von seinem Schmuck befreit, ehe sie ihn aus dem Wohnzimmer auf die Straße transportiert haben.

Wohin mit dem Tannenbaum? Diese Frage stellen sich Anfang Januar viele Brinkumer. Spätestens nach dem Dreikönigstag ist in den meisten Haushalten die Weihnachtszeit endgültig dahin und damit endet auch die Zeit der geschmückten Bäume in den heimischen Wohnzimmern. Die Pfadfinder vom Stamm Marco Polo leisten in diesem Fall seit rund zehn Jahren dankbare Abhilfe, indem sie in ausgewählten Brinkumer Straßenzügen Tannenbäume einsammeln und diese anschließend zu den entsprechenden Sammelstellen für Grünabfälle bringen. Als Gegenleistung freuten sie sich auch an diesem Wochenende über einen Obolus für ihre Spendendosen.

„Gut 40 Stück haben wir heute bereits in den ersten beiden Stunden zusammenbekommen und morgen geht es noch weiter“, berichtet Florian Mategka, der mit einem entsprechenden Fahrzeug mit Anhänger die einzelnen Bäume an der Straße einsammelt. Nun kommt also auch der Mini-Baum von Piet Haase dazu. Für den persönlichen Abholservice hat er von den Besitzern zuvor ebenfalls einen kleinen Spendenbetrag erhalten. „Die meisten geben zwischen einem und fünf Euro. Aber es gibt auch Ausnahmen, die sogar einen Zehn- oder 20-Euroschein zücken. Dazu werden wir häufig mit Süßigkeiten versorgt“, teilt Piet Haase stolz mit. Er ist bereits das zweite Mal dabei.

„Die meisten Leute wissen bereits über unsere Aktion Bescheid, schätzen unser Engagement und sind sehr aufgeschlossen. Es gibt nur wenige, die uns genervt fragen, was wir denn eigentlich von ihnen wollen“, sagt Gerrit Burs. Er habe vor mehr als zehn Jahren erstmals im Ort seiner Großeltern in der Nähe von Osnabrück von einer ähnlichen Aktion gehört und diese dann bei seinem Pfadfinderstamm in Brinkum vorgetragen. Der gehört der Christlichen Pfadfinderschaft Deutschland an. „Unter dem Motto ,Jeden Tag eine gute Tat' sind wir immer offen für neue Spendenaktionen. Wir haben es mal mit Nikolauslaufen versucht, aber die Abholung von Tannenbäumen hat sich als durchaus lukrativere Variante entwickelt“, fügt der 27-Jährige hinzu. Zuletzt seien an den beiden Abholtagen rund 100 Bäume und circa 600 Euro zusammengekommen. Das Geld ist auch in diesem Jahr für die Renovierung des Bundeshofs der Christlichen Pfadfinderschaft Deutschland in Birkenfelde in Thüringen vorgesehen.

Neben dem finanziellen Gewinn nutzen die Pfadfinder die Tür-an-Tür-Gespräche außerdem gerne, um auf Nachfrage Mitgliederwerbung zu betreiben. „Vorhin hat sich gerade eine ältere Dame erkundigt, was wir sonst noch so als Pfadfinder machen und dann festgestellt, dass das auch für ihren Enkel interessant sein könnte“, berichtet Florian Mategka. Das sei natürlich ein netter Nebeneffekt, schließlich freuen sich die Pfadfinder immer über Verstärkung für ihre Sippe. Derzeit setzt sich der Stamm, der im vergangenen Jahr sein 40-jähriges Bestehen feierte, aus gut 38 aktiven Pfadfindern zwischen sieben und 40 Jahren zusammen.

„Wir leben die Gemeinschaft und begeistern uns für gemeinsame Aktivitäten in der Natur. Dabei trainieren wir neben dem Zusammenhalt auch das Verantwortungsgefühl der einzelnen Sipplinge“, lautet das Credo des Stammes. Genau aus diesem Grund binden sie in ihre Aktionen auch regelmäßig die jüngsten sogenannten Wölflinge ein. „Natürlich müssen alle erst eine gewisse Hemmschwelle überwinden, um bei Fremden an der Haustür zu klingeln. Aber nach den ersten positiven Gesprächen legt sich das schnell“, weiß Gerrit Burs aus Erfahrung zu berichten.