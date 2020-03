Stefan Gövert erklärt den Schülern, wie sie Schuldenfallen umgehen. (fotos: Vasil Dinev)

Autofahren funktioniert nicht auf Anhieb. Es braucht etliche Theoriestunden und Übung am Lenkrad. Und am Ende steht die Prüfung. Der Umgang mit Geld will genauso gelernt sein. Das erste Gehalt, der Handyvertrag unter dem eigenen Namen, die Miete, die Autoversicherung – das alles kann junge Menschen überfordern. Deshalb absolvieren viele Schüler im Landkreis Diepholz einen Führerschein für Finanzen. Nach einer vierstündigen Praxiseinheit mit Experten folgt eine einheitliche Prüfung, die unabhängig von der Schulform ist. Die Abschlussurkunde bescheinigt den Schülern, dass sie sich mit den wichtigsten Geldfragen auskennen und Verantwortung übernehmen können. Ähnlich wie eine Fahrerlaubnis also, nur eben nicht verbindlich.

Stefan Gövert steht an diesem Morgen vor einer neunten Hauptschulklasse der Kooperativen Gesamtschule Kirchweyhe. Wie viele der Jugendlichen trägt er einen Kapuzenpulli. Als Schuldnerberater der Diakonie Diepholz-Syke-Hoya ist er jedoch nicht einer von ihnen. In zwei Schulstunden wird er erklären, wie es zur Überschuldung kommen kann. „Könnt ihr euch vorstellen, wie viel davon betroffen sind?“, fragt er in die Runde. „Zu viele“, sagt ein Mädchen. Wie viele es dann aber tatsächlich sind, überrascht die neunte Klasse des Hauptschulzweigs. „Wenn ihr auf die Straße geht, ist jeder zehnte Erwachsene, der euch begegnet, überschuldet“, erklärt Gövert. Ausschließlich junge Erwachsene unter 30 Jahren betrachtet, ist der Anteil noch höher: Dort sind 14,06 Prozent überschuldet.

Doch wie kann es dazu kommen, will Gövert von den Schülern wissen, die in diesem Jahr entweder eine Lehre anfangen oder noch weiter zur Schule gehen. „Befristete Arbeitsverträge und keine Zeit, sich ein finanzielles Polster zu schaffen“, sagt ein Mädchen aus der hinteren Reihe. Und schnell wird klar, dass viele Faktoren dazu führen können, dass die Ausgaben die Einnahmen übersteigen. Der Verlust des Jobs etwa, eine lange Krankheit, Suchterkrankungen, die Trennung vom Partner oder geerbte Schulden. Wobei bei Letzterem das Erbe auch ausgeschlagen werden kann, erklärt Gövert. Am Ende der Stunde weist der Mitarbeiter der Diakonie, der als Präventionsfachkraft in Sachen Finanzführerschein landkreisweit an Schulen unterwegs ist, auf die Hilfe der Schuldnerberatung hin. Zunächst werde gemeinsam ein Haushaltsplan erstellt, der Berater unterstütze auch bei Verhandlungen mit Gläubigern und der Anmeldung der Privatinsolvenz. Der Landkreis, das Land Niedersachsen und kirchliche Mittel machen das Angebot für die Schuldner kostenfrei. Bevor die Schüler in die Pause strömen, gibt es noch eine Warnung vor Abzocke mit auf den Weg. Werbeanzeigen von Unternehmen, die Kredite ohne Schufaauskunft anbieten – die sind zu schön, um wahr zu sein, sagt Gövert. „Das macht natürlich keiner, weil das Quatsch ist.“

Seit fast zehn Jahren absolvieren Schüler der KGS Kirchweyhe den Großen Finanzführerschein. Während er sonst Bestandteil des Profilfachs Wirtschaft ist, haben in diesem Jahr zum ersten Mal die neunten Klassen aller Schulzweige teilgenommen, sieben Klassen insgesamt. „Die Prüfung ist für alle gleich konzipiert, ähnlich wie beim Führerschein. Nur das sprachliche Niveau ist angepasst“, sagt Dörte Grevesmühl, die verantwortliche Lehrerin und Fachleiterin im Bereich Arbeit, Wirtschaft und Technik.

50 Euro Taschengeld die Ausnahme

Die Jugendlichen haben unterschiedlich viel Taschengeld zur Verfügung – Dilyar aus einer Hauptschulklasse 20 Euro, sein Freund und Klassenkamerad Marko bekommt hingegen keinen festen Betrag von seinen Eltern. Von ihren Freunden wissen sie, dass diese allerhöchstens 50 Euro zur Verfügung haben. Dilyar, 16 Jahre, kauft sich Kleidung von seinem Geld oder Geschenke für die Familie, erzählt er. Auch seine Freizeit gestaltet er damit, Kinobesuche mit Freunden zum Beispiel. Alles für die Schule zahlen die Eltern. „Wenn ich Markenkleidung haben möchte, dann muss ich halt sparen“, sagt Dilyar, der den erweiterten Realschulabschluss anstrebt. Sein Freund Marko fragt bei seinen Eltern, wenn er etwas braucht. Die finanzielle Unabhängigkeit ist da manchmal etwas eingeschränkt. „Es gibt Situationen, da fragt mein Vater nach, wofür ich das Geld brauche.“ Der 17-Jährige gibt es, wie er sagt, für Kleidung, Videospiele, fürs Kino und Essengehen mit Freunden aus. Die Realschülerinnen Marie und Malin, beide 15, bekommen monatlich jeweils 20 Euro als Basis. „Wenn man sich etwas Größeres kaufen will, spart man halt sein Weihnachtsgeld“, sagt Malin. Online-Shopping, sagen beide, gibt es nur über die Eltern. Beide steuern das Abitur an, wollen sich dann vielleicht einen Nebenjob suchen, um eigenes Geld zu verdienen. Angst, es sinnvoll auszugeben, hätten beide nicht, zumal sie mit ihren Eltern darüber sprechen.

Laut Statistischem Bundesamt überschulden sich Männer tendenziell öfter als Frauen. Die Überschuldungsquote liegt bei Männern bei 12,46 Prozent und die der Frauen bei 7,65 Prozent. „Allerdings sinkt seit Jahren die Quote der Männer und die der Frauen steigt oder stagniert“, so Stefan Gövert. Der Experte empfiehlt, wie übrigens auch die Jugendämter, Kindern ein Taschengeld zu geben. Später könne daraus eine Art Budgetgeld werden, mit dem bestimmte Dinge selbst bezahlt werden. „Je älter sie werden, desto mehr Verantwortung müssen sie übernehmen.“

Maja Diersen, Kristin Schorling und Johann Naujoks von der Volksbank Syke leiten gerade die Theorieeinheit in der Realschulklasse R10 b. Das Kreditinstitut ist im Nordkreis der Kooperationspartner für den Finanzführerschein, im Süden ist es die OLB. „Guckt euch unbedingt die Gebühren an, die anfallen, und die Laufzeit“, sagt Schorling, von Haus aus Bankkauffrau, aktuell im Marketingbereich tätig. Eine Bürgschaft ist eine große Verpflichtung, will das Trio zeigen. Das Szenario: Maja Diersen braucht einen Kredit für neue Schuhe. Ihr Kollege Johann Naujoks bürgt für sie bei der Bank. Die fordert in Person von Kristin Schorling plötzlich ihn auf, für die Schulden der zahlungsunfähigen Maja Diersen aufzukommen. Schorling streckt demonstrativ die Hand zu ihrem Kollegen aus. Die Lehre daraus: „Man sollte sich sehr gut überlegen, für wen man bürgt.“ Aus Erfahrung weiß Schorling, dass die meisten Schüler in dem Alter noch sehr unbedarft sind, was Finanzen angeht. Einige haben ein Konto, der Handyvertrag läuft aber über die Eltern. Die einheitliche Prüfung, die nach einem Probedurchlauf mit einer Lehrkraft abgelegt wird, bestehen erfahrungsgemäß die meisten.

Bei der feierlichen Übergabe der Zertifikate rufen die Verantwortlichen eigentlich jeden Schüler einzeln auf. Diesmal sind es aber einfach zu viele in der Aula der Kirchweyher KGS. Von 120 Schülern, die den Ankreuztest absolviert haben, können sich 85 über den Schein freuen. Die Note bemisst sich nach Fehlerpunkten und fließt bei den Haupt- und Realschulklassen in die Wirtschaftsnote mit ein. Beim Gymnasium macht sie einen Teil der Politiknote aus. Spitzenreiter ist übrigens die Klasse R10 b aus dem Realschulbereich. Dort erreichten die meisten Schüler die volle Punktzahl. Wie genau sie abgeschnitten haben, wissen die Schüler bei der Zertifikatsübergabe nicht. Die Arbeiten werden erst später im Unterricht durchgesprochen. Marie und Malin halten ihre Urkunden in den Händen. „Es war viel spannender, als wenn Lehrer das erklären“, sagt Marie. Der Eindruck bestätigt sich auch bei Lehrerin Dörte Grevesmühl. „Wenn das von jemandem von außen kommt, hat das eine ganz andere Wirkung“, weiß sie.

Die Verantwortlichen halten es für denkbar, den Großen Finanzführerschein bei der KGS Kirchweyhe im nächsten Jahr erneut auf den gesamten Jahrgang auszuweiten. Bis dahin aber wollen sie überlegen, ob sie die Tests für die Schulzweige noch modifizieren.