Der Sattelzug kippte auf der Tangente der A28 auf die A1 um. (photoka)

Wie die Polizeiinspektion Delmenhorst mitteilte, stürzte der Sattelzug am Donnerstagmorgen um 6 Uhr im Dreieck Stuhr um, ohne dass ein anderes Fahrzeug beteiligt war. Von der A28 kommend, kippte der Lkw in der Linkskurve des Zubringers kurz vor der A1 in Richtung Bremen. Laut Polizei war die Ursache vermutlich ein Fehler des Fahrers.

Der 57-Jährige und sein 29-jähriger Beifahrer, beide aus Rumänien, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die Autobahn 28 ist derzeit im Bereich der Anschlussstelle Groß Mackenstedt voll gesperrt. Die Bergung des Lkw und seiner Ladung - 20 Tonnen Spanplatten - wird laut Polizei einige Stunden dauern. Voraussichtlich hält die Sperrung daher bis 16 Uhr an. Die Spanplatten müssten umgeladen werden, zudem sei Kraftstoff ausgelaufen und die Fahrbahn müsse durch eine Spezialfirma gereinigt werden, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehren aus Groß Mackenstedt und Fahrenhorst sind mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Der entstandene Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

Da der gesamte Verkehr von der A28 nicht zur A1 fahren kann, kommt es zu erheblichem Stau. Auch die Umleitungsstrecke für Autos und Lkw bis 7,5 Tonnen über die B322, B51 und B6 nach Bremen/Brinkum ist bereits überlastet. Fahrzeuge über 7,5 Tonnen müssen über Delmenhorst-Deichhorst über die B213 zur A1, Anschlussstelle Wildeshausen fahren. (ech)