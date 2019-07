Der Tank des Lkw schlug Leck, und es lief Diesel in den Seitenraum. (INGO MOELLERS)

Stuhr-Groß Mackenstedt. Am Montagvormittag ist gegen 11.16 Uhr ein Lastwagen in Groß-Mackenstedt umgekippt. Dabei ist Kraftstoff aus dem undichten Dieseltank in den Seitenraum der Straße gelaufen.

Wie die Polizei weiter mitteilt, war der 21 Jahre alte Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug auf der Moordeicher Landstraße in Richtung Groß Mackenstedt unterwegs. An der Einmündung zur Delmenhorster Straße bog der Sattelzug nach links ab. Dabei kam der mit Paletten beladene Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte auf die rechte Seite. Durch den Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt. Bei der Sattelzugmaschine riss der Tank ab. Nach Angaben der Feuerwehr Fahrenhorst pumpte der Gerätewagen Gefahrgut den restlichen Inhalt aus dem Dieseltank ab, damit der Lkw geborgen werden konnte. Der bereits ausgetretene Kraftstoff wurde mit Hilfe von Ölbindemittel aufgenommen. Die Untere Wasserschutzbehörde werde über weitere Maßnahmen entscheiden. Für die Bergung des Sattelzuges wurde laut Polizei ein Unternehmen aus Delmenhorst angefordert. Die Arbeiten dauerten bis in den Nachmittag an. Die Straße musste in Fahrtrichtung Bremen voll gesperrt werden. Der Schaden am Lkw wird von der Polizei auf etwa 10 000 Euro geschätzt. Der Einsatz der Feuerwehrleute, bei dem die Ortsfeuerwehr Groß Mackenstedt, der Einsatzleitwagen aus Fahrenhorst und der Gerätewagen Gefahrgut vor Ort waren, konnte nach etwa zwei Stunden beendet werden.