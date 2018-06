Der Lkw-Fahrer übersah das Stauende. (dpa)

Die Autobahn 1 ist am Donnerstagabend nach einem erneuten Lkw-Unfall in Richtung Hamburg für mehrere Stunden gesperrt worden. Ein Lkw-Fahrer hatte gegen 18.15 Uhr zwischen der Anschlussstelle Groß Ippener und dem Dreieck Stuhr ein Stauende übersehen und war auf einen weiteren Lkw aufgefahren, berichtet die Polizei. Beide Lkw-Fahrer blieben unverletzt, der Unfallverursacher musste jedoch von der Feuerwehr aus seinem Führerhaus befreit werden.

Der Lkw des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden, die Autobahn war bis 21 Uhr gesperrt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 25.000 Euro.

Erst am Dienstag war es zu zwei schweren Lkw-Unfällen auf der A1 in Fahrtrichtung Osnabrück gekommen. Am frühren Morgen fuhr in Höhe Bremen-Mahndorf ein Lkw-Fahrer in ein Stauende. Zwei Lkw gerieten daraufhin in Brand. Nur wenige Stunden später ereignete sich ein Unfall in sehr ähnlicher Abfolge in Höhe Posthausen. Auch hier fuhr ein Lkw in ein Stauende. Die A1 war auch hier für mehrere Stunden gesperrt. (sei)